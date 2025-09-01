L-Connect från Lian Li med annan trådlös teknik

Hej

Nya datorn är på ingång efter en bra period utan dator och har ju såklart fokuserat mycket på "snyggt" och "kabelfritt" bygge.

Blir ett eko system från Lian Li. Och därav kommer deras SL-Inf fläktar i Wireless utförande. Dessa finns ju inte i Sverige än, så blev att köpa från B.la Proshop och Computersalg.

I mitt huvud, så kommer jag koppla fläktarna till PSUn, har även en Lian li edge där så den har ju redan en inbyggd USB hub. Och sen ska ju fläktarna kopplas trådlöst till "Wireless donglen".

Nu blir det ju 9 fläktar då totalt och 1 aio. Frågan är då, hur mycket detta kommer störa mus, tangentbord och kanske evetuellt headset.

Har en Logitech 915x och en Pro2 mus. Kanske blir en A50x headset också senare. Såg lite att man kan ändra kanaler på L-connect? Hur bra funkar det? Har någon erfarenhet av detta?