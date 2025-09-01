Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Tråd

Vad håller fraktbolagen på med nuförtiden?

Vad håller fraktbolagen på med nuförtiden?

Hej!

Är på jakt efter ny gamingstol och har i denna jakt testat ett par olika. Det jag slagits av är hur misshandlade kartongerna är när dom dyker upp.

Första stolen jag testade var en Andaseat Kaiser 3 från Elgiganten, den kartongen hade ett stort hål i ena hörnet där den fått sig en rejäl smäll, samt fler andra ställen där kartongen var skadad. Lyckligtvis så var stolen så pass bra packad innanför så den var hel och ren. Nämnde dock för chauffören när jag skulle ta emot paketet att kartongen verkligen inte såg rolig ut och att jag hoppades att inget var skadat, men han bara tittade på mig som jag var dum i huvudet.

Andra stolen var en DXracer Master series från Maxgaming, den kartongen såg ändå rätt ok ut men hade en del skav som gått igenom lådan, men inget som skadat stolen såg det ut som. Men sen när jag packade upp ryggen till stolen så måste den fått sig en smäll i frakten för det var plastdelar som var avbrutna till nackkudden. Så den gick också på retur.

Tredje stolen var en Arozzi Vernazza soft fabric som jag var och hämtade på Elgiganten i fredags. Kollade kartongen snabbt och det såg ok ut, men när jag lastat in den i bilen så såg jag ett hål in i denna lådan också och när man tittade in så kunde man se att det var färg bortskavd på delen som var innanför och den var även böjd. Så var glad jag märkte det innan jag släpade hem den. Så nu är jag inne på fjärde stolen Beställde en ny Vernazza och hoppas att den är hel. Tycker ändå att dom hos både Andaseat, DXracer och Arozzi försökt packa grejerna på ett bra sätt med skumgummi och plast men ändå har fraktbolagen lyckats skada dom i frakten. Lite finess måste man väl ändå kunna ha, är ju inte superbilliga grejer.

Mvh J

Vissa fraktbolag tillsammans med SMHI ligger i toppen med att vara dåliga på det de borde vara bra på.

De som hanterar paketen har inga incitament att vara rädda om dem utan deras eventuella mål går ut på att vara snabba. Och anledningen till att det är på det viset är att det är billigare att vara snabb och skicka om den här nivån paket än att vara noggrann och långsammare och skicka om färre paket.
Det är såklart inte lönsamt att skicka en stol till dig fyra gånger men du har haft otur. Det finns ingen chans att Elgiganten skickar fyra stolar per såld stol i genomsnitt.

Nej det är väl så. Jag struntar ju fullständigt i hur kartongen ser ut bara det som är i är helt. Men när det misshandlas så pass så även det inuti är skadat så blir det ju en annan grej. Är mest fascinerad över att det misshandlas så pass så att det trotts att det är bra packat blir skador på godset.

Kanske beror på vart i landet man bor, men mina kartonger/paket har alla varit hela när det kommit till mig i Stockholm

