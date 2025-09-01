Vad håller fraktbolagen på med nuförtiden?

Hej!

Är på jakt efter ny gamingstol och har i denna jakt testat ett par olika. Det jag slagits av är hur misshandlade kartongerna är när dom dyker upp.

Första stolen jag testade var en Andaseat Kaiser 3 från Elgiganten, den kartongen hade ett stort hål i ena hörnet där den fått sig en rejäl smäll, samt fler andra ställen där kartongen var skadad. Lyckligtvis så var stolen så pass bra packad innanför så den var hel och ren. Nämnde dock för chauffören när jag skulle ta emot paketet att kartongen verkligen inte såg rolig ut och att jag hoppades att inget var skadat, men han bara tittade på mig som jag var dum i huvudet.

Andra stolen var en DXracer Master series från Maxgaming, den kartongen såg ändå rätt ok ut men hade en del skav som gått igenom lådan, men inget som skadat stolen såg det ut som. Men sen när jag packade upp ryggen till stolen så måste den fått sig en smäll i frakten för det var plastdelar som var avbrutna till nackkudden. Så den gick också på retur.

Tredje stolen var en Arozzi Vernazza soft fabric som jag var och hämtade på Elgiganten i fredags. Kollade kartongen snabbt och det såg ok ut, men när jag lastat in den i bilen så såg jag ett hål in i denna lådan också och när man tittade in så kunde man se att det var färg bortskavd på delen som var innanför och den var även böjd. Så var glad jag märkte det innan jag släpade hem den. Så nu är jag inne på fjärde stolen Beställde en ny Vernazza och hoppas att den är hel. Tycker ändå att dom hos både Andaseat, DXracer och Arozzi försökt packa grejerna på ett bra sätt med skumgummi och plast men ändå har fraktbolagen lyckats skada dom i frakten. Lite finess måste man väl ändå kunna ha, är ju inte superbilliga grejer.

Mvh J