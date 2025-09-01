Noob_To_Computers
Medlem
●
Letar ett bra sätt att spela retrospel på min moderna TV.
Kom över RetroTink och vad jag kunnat läsa mig till ska det vara de bästa på marknaden?
Kör just nu med nån sketen RCA2HDMI converter men den ger inputlag nåt förjävligt.
Någon som testat RetroTink och är det värt priset och att inportera från USA?
Tack i förväg!
Alla såna produkter kommer att ha lagg mer eller mindre. Det finns goda anledningar till varför folk istället moddar sina maskiner att skapa en HDMI-signal direkt från videominnet.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.