Letar ett bra sätt att spela retrospel på min moderna TV.

Kom över RetroTink och vad jag kunnat läsa mig till ska det vara de bästa på marknaden?

Kör just nu med nån sketen RCA2HDMI converter men den ger inputlag nåt förjävligt.

Någon som testat RetroTink och är det värt priset och att inportera från USA?

Tack i förväg!