Kraftfull gamingdator – i7 9700K, RTX 2080, 16GB RAM, SSD + 4TB HDD

Säljer min välskötta och tystgående gamingdator i stilrent Fractal Design-chassi med fönstersida. Datorn är perfekt för dig som vill spela i hög upplösning, streama eller jobba med tyngre program. Komponenterna håller fortfarande mycket hög prestanda och maskinen är redo att användas direkt.

Specifikationer:

• Moderkort: ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING

• Processor (CPU): Intel Core i7 9700K – 8 kärnor @ 3.6 GHz (boost upp till 4.9 GHz)

• Grafikkort (GPU): EVGA GeForce RTX 2080 XC ULTRA GAMING – 8GB GDDR6

• RAM: 16GB Corsair Vengeance DDR4 2666MHz (2x8GB)

• SSD: Samsung 970 EVO 1TB (NVMe) + Samsung 860 EVO 500GB (SATA)

• HDD: Seagate IronWolf 4TB – pålitlig lagring med 256MB cache

• Kylning: Corsair Hydro H150i PRO RGB – 360mm AIO vattenkylning, tyst och effektiv

• Nätaggregat: Corsair RM750X 750W (80+ Gold, modulärt)

• Chassi: Fractal Design Define R6 Blackout med härdat glas

Har inga bilder just nu men fixas gärna om du är intresserad.

