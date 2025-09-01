Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Kraftfull gamingdator – i7 9700K, RTX 2080, 16GB RAM, SSD + 4TB HDD

Kraftfull gamingdator – i7 9700K, RTX 2080, 16GB RAM, SSD + 4TB HDD

Säljer min välskötta och tystgående gamingdator i stilrent Fractal Design-chassi med fönstersida. Datorn är perfekt för dig som vill spela i hög upplösning, streama eller jobba med tyngre program. Komponenterna håller fortfarande mycket hög prestanda och maskinen är redo att användas direkt.

Specifikationer:
• Moderkort: ASUS ROG STRIX Z390-H GAMING
• Processor (CPU): Intel Core i7 9700K – 8 kärnor @ 3.6 GHz (boost upp till 4.9 GHz)
• Grafikkort (GPU): EVGA GeForce RTX 2080 XC ULTRA GAMING – 8GB GDDR6
• RAM: 16GB Corsair Vengeance DDR4 2666MHz (2x8GB)
• SSD: Samsung 970 EVO 1TB (NVMe) + Samsung 860 EVO 500GB (SATA)
• HDD: Seagate IronWolf 4TB – pålitlig lagring med 256MB cache
• Kylning: Corsair Hydro H150i PRO RGB – 360mm AIO vattenkylning, tyst och effektiv
• Nätaggregat: Corsair RM750X 750W (80+ Gold, modulärt)
• Chassi: Fractal Design Define R6 Blackout med härdat glas

Har inga bilder just nu men fixas gärna om du är intresserad.

Du får gärna motivera priset. Det är fina komponenter... men gamla. Spontant känns priset för högt.

Skrivet av Supreme8001:

Du får gärna motivera priset. Det är fina komponenter... men gamla. Spontant känns priset för högt.

Var lite osäker på prissättning, jag sänker till 8000kr.

Skrivet av zatzydude:

Var lite osäker på prissättning, jag sänker till 8000kr.

Du får nog fortsatt se över din prissättning. Du kan söka i marknaden på likande delar. Detta tex: https://www.sweclockers.com/marknad/251915-msi-z390-gaming-ed... gick för 2000kr. Ditt grafikkort likaså om inte mindre i vissa fall.

Du kan nog räkna med 5000-6000kr max.

Nytt bud: 6 000 kr Jag betalar frakt
Nytt bud: 6 500 kr Hej bjuder 6500 men bor ljusår ifrån "falkenberg" betalar frakten
Nytt bud: 6 800 kr Betalar för frakten
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
