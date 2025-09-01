Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Snabbkoll: Har du testat Linux på din primära dator?

Melding Plague

Snabbkoll: Har du testat Linux på din primära dator?

Har du testat att köra Linux som ditt huvudsakliga operativsystem, eller är du Microsoft trogen?

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Har kört Linux till och från sedan -97 men gick över till MacOS för fem år sedan och har inte ångrat mig. Om jag någonsin bygger en server så blir det självklart Linux på den.

Medlem

Testat, ja.
Fått att fungera tillfredsställande, nej.

Använder det dock på lite andra burkar ibland.

Medlem

Nej, men kommer allt att vilja testa.

Medlem

Jag kör bara med Linux nuförtiden.

Medlem

En intressant vinkel jag hörde apropå åsikten att "idag är Linux för alla" så kommer den nästan exklusivt från entusiaster som kört Linux i någon form under långeliga tider, och en stor del av den åsikten bygger helt enkelt på att de varit med och upplevt när Linux var så mycket värre än det är nu.

Tror skiljelinjen går mellan dem som bara använder datorn för att utöva sin hobby (med t.ex. spel), respektive dem som har datorn som hobby.

Medlem

Installerade linux mint nyligen då jag tröttnat på windows, funkar fint! Oväntat problemfritt!

Medlem

Har inte testat, kör det som enda operativ på min daily driver sen några år funkar klockrent trots byten av grafikkort mellan AMD och Nvidia. Har en b-maskin med överblivna delar som oxå bara kör Linux.

Så skall jag svara nej på att jag testat?

Medlem

Körde Linux fulltid innan jag gick över till MacOS. Har inte använt Windows privat på över 15 år.

Medlem

Svarade ja, fast testade inte utan bytte helt för ett par år sedan.

Medlem

Kört EndeavourOS och sedan CachyOS problemfritt ett bra tag nu. Det fina är att det är lättare att spela gamla spel än på Windows, och alla nya spel jag vill spela går minst lika bra. Jag är inte ens någon hejare på linux-kommandon. Men man kommer långt med att kolla wikis och fråga AIs.
De problem jag har haft med Linux har varit "stabila" releaser som Mint.

Medlem

Nej, testade på en annan dator för många år sedan men tyckte att det var för mycket bök att få saker att fungera.
Jag gillar att mecha men inte så mycket

Medlem

Primära är en Mac sen många år, så…nej? Fast jaish eftersom det finns ett UKIX userland etc, och vilken kernel jag kör är mindre viktigt.

Windows används enbart för att spela på.

Medlem

bara på äldre maskiner. funkade väl som en surf/svennson dator.

Medlem

Autodesk Fusion 360 verkar inte ha någon Linux-stödd version. Använder det dagligen i hobbyn. Har även en Photoshop CS5-licens som inte lär fungera heller.

Snusfri

Inte på min primära då ett antal av de program jag använder dagligen inte finns till Linux och det finns inga alternativ heller.

Kör dock Linux Mint samt Debian 13 på 2 av mina laptops samt Ubuntu Server i olika VM's på min Proxmox server.

Medlem
Skrivet av Joppis:

Autodesk Fusion 360 verkar inte ha någon Linux-stödd version. Använder det dagligen i hobbyn. Har även en Photoshop CS5-licens som inte lär fungera heller.

när jag gick en utbildning för cad nyligen så kom en av våra klasskompisar med sin apple maskin. Ja du, hur ska du få catia, nx m.m. installerat på den dära leksaken var lärarens svar.

funkade när apple körde x86 men nu med arm... well...

Medlem

Bara testat Ubuntu i Virtualbox.

Medlem

Nej. Kör det dock på de flesta servrar där jag jobbar men det är inget jag skulle få för mig att köra på min privata dator. Kanske om 10 år när alla mina applikationer och spel fungerar lika bra som de gör på Windows.

Medlem

Var sugen på att testa någon gaming inriktad dist, men läste att de inte stödjer secure boot.
Då jag vill kunna spela vissa spel som kräver det, så skippade jag att testa.

Medlem

Vill egentligen byta till Linux men orkar inte pendla mellan två operativsystem beroende på vald aktivitet. Det blir ett väldans oflyt i det hela då.

Medlem

Jag svarar ja men det var någon Red Hat version jag testade typ 2000 så vet inte om svaret räknas riktigt
Har hållt mig borta från Linux sen dess.

Medlem

Har kört Linux som mitt primära operativsystem de senaste 3 åren, NixOS med Hyprland just nu. Tror aldrig jag kommer gå tillbaka till Windows.

Medlem

Nope, inte på barebone hårdvaran, men i VM's för att utvärdera vilken variant jag gillar mest.

Spel jag spelar, och program jag anv på PC, funkar oftast inte på Linux (ännu), spelen är 99% onlinespel med anticheats som antingen inte funkar ännu, eller där utvecklaren rent ut sagt NEJ till Linux.

Program inkluderar ex Photoshop. Och även om det går att få igång "somewhat" så kommer inte 100% funka eller vara stabilt körandes i/på Linux.

Medlem

Ja, men ger upp efter ett tag när jag försöker få det som jag kör dagligen på Windows att fungera smärtfritt utan massa extra steg och krångel.

Medlem

Testat ett flertal gånger över de senaste 15 åren. Som mest har jag hållit nån månad men nu har jag kört Debian i ett år på min huvuddator hemma. Det som till slut gjorde att det kändes ok var att alternativen för många appar blivit tillräckligt bra och att spel genom Steam i princip fungerar perfekt. Finns flera fördelar med att köra Linux men jag saknar Lightroom och Microsoft Office. Det som håller tillbaka Linux är verkligen att det saknas ett fåtal program av rätt kaliber typ CAD, Adobe, en del utvecklingsmiljöer, ett riktigt bra alternativ till MS Office. Fanns det skulle jag nog inte använda Windows ens på jobbet.

Medlem
Skrivet av Aleshi:

Det fina är att det är lättare att spela gamla spel än på Windows, och alla nya spel jag vill spela går minst lika bra.

Gå till inlägget

Du behöver inte skriva en hel uppsats, men har du något lättfattligt exempel?

DOSBox har ju funnits sedan 2002, så att säga.

Medlem

Inte på min primära workstation/gaming burk... nej...

Däremot en del servrar som kör OS som bygger på Linux.

Medlem

Vill köra Linux på min primära också, men eftersom jag är beroende av Aquasuite så skiter det sig.

Medlem

Jag har kört linux i 25 år och det är säkert 5 år sen jag tog bort mitt sista Windows VM som jag sparade för kompabilitet och spel, det behövs inte längre.

