Snabbkoll: Har du testat Linux på din primära dator?

En intressant vinkel jag hörde apropå åsikten att ”idag är Linux för alla” så kommer den nästan exklusivt från entusiaster som kört Linux i någon form under långeliga tider, och en stor del av den åsikten bygger helt enkelt på att de varit med och upplevt när Linux var så mycket värre än det är nu.

Tror skiljelinjen går mellan dem som bara använder datorn för att utöva sin hobby (med t.ex. spel), respektive dem som har datorn som hobby.