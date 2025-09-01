Säljer en Google Pixel 10 Pro 128GB (Obsidian), den införskaffades i samband med ett nytt mobilabonnemang. Telefonen är därmed helt nu så kvitto medföljer självklart. Jag har andra preferenser på mobil så jag ämnar att sälja denna. Kan ta en affär på plats men kan också skicka den, förhandsbetalning gäller då. Skickar gärna rekommenderat och kan tänka mig att betala halva kostnaden.

Tänkte hålla igång budgivningen dygnet ut från första bud på 7000:- eller över, men vill också gärna se att eventuell budgivning lugnat ner sig innan jag avslutar.

Håll bud till tråden tack!

