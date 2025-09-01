Ps5 kontroller med extra kärlek

Har funderat länge på en Pro controller med backpaddles.

Denna kontroller fick stick drift rätt snabbt, så började modda.

Gulikit Hall sensor spakar ca 200sek för 2st.

Större batteri ca 250sek

Backpaddles ca 300 sek ( 4 extra knappar på baksidan som man kan programmera in)

Samt Scuff thumbstick grip 200sek

Var lite smådrygt att löda dit Gulikit spakarna då jag inte har avancerande löd kunnskap eller utrustning hemma, men funkar hur bra som helst och är magnetiska så kommer inte bli utslitna.

ca 1000 sek för att få en "pro" controller med stort batteri.