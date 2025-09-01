Forum Spel Spelkonsoler och konsolspel Tråd

Ps5 kontroller med extra kärlek

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Ps5 kontroller med extra kärlek

Har funderat länge på en Pro controller med backpaddles.
Denna kontroller fick stick drift rätt snabbt, så började modda.

Gulikit Hall sensor spakar ca 200sek för 2st.

Större batteri ca 250sek

Backpaddles ca 300 sek ( 4 extra knappar på baksidan som man kan programmera in)

Samt Scuff thumbstick grip 200sek

Var lite smådrygt att löda dit Gulikit spakarna då jag inte har avancerande löd kunnskap eller utrustning hemma, men funkar hur bra som helst och är magnetiska så kommer inte bli utslitna.

ca 1000 sek för att få en "pro" controller med stort batteri.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag har aldrig fått stick drift på någon kontroll. Men hade jag det så hade jag reklamerat den direkt, fått en ny och då tre nya år av reklamationsrätt så jag hade nog aldrig egentligen behövt oroa mig för stick drift på riktigt.

Visa signatur

press nu1mlock

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar