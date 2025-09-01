Ps5 kontroller med extra kärlek

Kelrazh
Medlem
●
Har funderat länge på en Pro controller med backpaddles.
Denna kontroller fick stick drift rätt snabbt, så började modda.
Gulikit Hall sensor spakar ca 200sek för 2st.
Större batteri ca 250sek
Backpaddles ca 300 sek ( 4 extra knappar på baksidan som man kan programmera in)
Samt Scuff thumbstick grip 200sek
Var lite smådrygt att löda dit Gulikit spakarna då jag inte har avancerande löd kunnskap eller utrustning hemma, men funkar hur bra som helst och är magnetiska så kommer inte bli utslitna.
ca 1000 sek för att få en "pro" controller med stort batteri.
Jag har aldrig fått stick drift på någon kontroll. Men hade jag det så hade jag reklamerat den direkt, fått en ny och då tre nya år av reklamationsrätt så jag hade nog aldrig egentligen behövt oroa mig för stick drift på riktigt.
press nu1mlock
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.