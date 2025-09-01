Omöjligt att köpa extra Typ 5 PCIe-strömkablar till Corsair SF850

Hamnade under helgen i ett dilemma då jag tidigare köpt ett Corsair SF850 Platinum som har de nya typ 5 kablarna för att klara en uppgradering av grafikkortet och har sedan legat i sin kartong och väntat. Grafikkortet som nu köpts in är ett Gigbyte 9070 XT Aorus Elite som kräver 3st PCIe-kablar för strömmatning och då jag också har en Corsair Titan AIO 280mm som drivs med PCIe så behöver jag således 4st PCIe-kablar, men det följer enbart med 3st 400mm långa PCIe-kablar med SF850, men det finns 4st portar lediga om man bara använder en till CPU som jag gör(Hade inte läst på här om antalet medföljande PCIe-kablar och att de var av Typ 5 och inte inte Typ 4 som mitt gamla(men ganska nya) SF600 nätagg).

Har dammsugit internet och Corsairs hemsida under helgen och insåg en sak, det går inte beställa/köpa extra kablar till SF850 serien med de nya typ 5 kablarna i 400mm längd. Det enda som går få tag i via Corsair är 650mm kablar eller så får man köpa customkablar från någon 3:e-partsleverantör. Det här är ju väldigt märkligt och jag är ju inte ensam om att ha detta problemet om man kollar på foruminlägg från andra kunder.

Varför säljer inte Corsair extra PCIe-kablar av typ 5 i SF-längden 400mm?!