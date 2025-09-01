Forum Datorkomponenter Chassin och nätaggregat Tråd

Omöjligt att köpa extra Typ 5 PCIe-strömkablar till Corsair SF850

Omöjligt att köpa extra Typ 5 PCIe-strömkablar till Corsair SF850

Hamnade under helgen i ett dilemma då jag tidigare köpt ett Corsair SF850 Platinum som har de nya typ 5 kablarna för att klara en uppgradering av grafikkortet och har sedan legat i sin kartong och väntat. Grafikkortet som nu köpts in är ett Gigbyte 9070 XT Aorus Elite som kräver 3st PCIe-kablar för strömmatning och då jag också har en Corsair Titan AIO 280mm som drivs med PCIe så behöver jag således 4st PCIe-kablar, men det följer enbart med 3st 400mm långa PCIe-kablar med SF850, men det finns 4st portar lediga om man bara använder en till CPU som jag gör(Hade inte läst på här om antalet medföljande PCIe-kablar och att de var av Typ 5 och inte inte Typ 4 som mitt gamla(men ganska nya) SF600 nätagg).

Har dammsugit internet och Corsairs hemsida under helgen och insåg en sak, det går inte beställa/köpa extra kablar till SF850 serien med de nya typ 5 kablarna i 400mm längd. Det enda som går få tag i via Corsair är 650mm kablar eller så får man köpa customkablar från någon 3:e-partsleverantör. Det här är ju väldigt märkligt och jag är ju inte ensam om att ha detta problemet om man kollar på foruminlägg från andra kunder.

Varför säljer inte Corsair extra PCIe-kablar av typ 5 i SF-längden 400mm?!

nu är jag inte helt hundra men har för mig att typ 5 kabelpaketet som corsair säljer är i princip samma som typ 4 bara att det även följer med en av de nya 16 pin 12v kablarna.

så kolla deras kompabilitetsdokument skulle inte förvåna mig om 6/8 pin pci-e kablarna som kommer med agget är exakt samma som för agg som bara kör typ 4 kablage.

Skrivet av Rouge of Darkness:

nu är jag inte helt hundra men har för mig att typ 5 kabelpaketet som corsair säljer är i princip samma som typ 4 bara att det även följer med en av de nya 16 pin 12v kablarna.

så kolla deras kompabilitetsdokument skulle inte förvåna mig om 6/8 pin pci-e kablarna som kommer med agget är exakt samma som för agg som bara kör typ 4 kablage.

Gå till inlägget

Deras nya kabelpaket med typ 5 kablar finns enbart i 650mm+ längder. Finns ett SF kabelkit med kortare längd men det är enbart för de äldre med Typ 4 kablar, vilket inte passar på den nya SF-serien av PSU.

Ett alternativ är att använda en 12V-2x6 till PCIe-adapter, men jag vet inte om det är så mycket enklare att få tag.

Skrivet av Rouge of Darkness:

nu är jag inte helt hundra men har för mig att typ 5 kabelpaketet som corsair säljer är i princip samma som typ 4 bara att det även följer med en av de nya 16 pin 12v kablarna.

så kolla deras kompabilitetsdokument skulle inte förvåna mig om 6/8 pin pci-e kablarna som kommer med agget är exakt samma som för agg som bara kör typ 4 kablage.

Gå till inlägget

Type 5 använder kontakter som är mindre än vad Type 4 har, så de är inte fysiskt kompatibla.

Skrivet av Reiker:

Deras nya kabelpaket med typ 5 kablar finns enbart i 650mm+ längder. Finns ett SF kabelkit med kortare längd men det är enbart för de äldre med Typ 4 kablar, vilket inte passar på den nya SF-serien av PSU.

Gå till inlägget

ok.

vet inte var jag läst det att typ 5 kablaget är exakt samma som typ 4 plus en 16pin pci-e när det säljs som ett komplett kabelpaket av corsair.

men inte värt att chansa om de nu inte skulle va samma.

bästa är väl kanske att du köper från nån 3e part kanske så kan du ju få den längd du vill ha dock brukar de inte va direkt billigt...

Skrivet av Rouge of Darkness:

ok.

vet inte var jag läst det att typ 5 kablaget är exakt samma som typ 4 plus en 16pin pci-e när det säljs som ett komplett kabelpaket av corsair.

men inte värt att chansa om de nu inte skulle va samma.

bästa är väl kanske att du köper från nån 3e part kanske så kan du ju få den längd du vill ha dock brukar de inte va direkt billigt...

Gå till inlägget

Typ 5 kablar har en mindre kontakt på PSU-sidan, se nedan(källa Corsair):

