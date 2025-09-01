Ryzen 7 5800X3D || Powercolor AMD Radeon RX 6800 16Gb || G.Skill Flare X 16GB 3200MHz CL14 || Gigabyte B550I Aorus Pro AX || Corsair 34WQHD240-C OLED || Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB || Samsung SSD 990 PRO 4TB || Corsair SF600 || Thor Zone NANOQ R Chalk || 3xNoctua NF-A14x25 G2 PWM || Corsair iCUE LINK TITAN 280 AIO
Omöjligt att köpa extra Typ 5 PCIe-strömkablar till Corsair SF850
Rouge of Darkness
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows
perost
Medlem ★
●
Rouge of Darkness
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows