Säljer delar ifrån den gamla datorn:

- ASUS TUF Gaming X670E-Plus

- be quiet! PURE BASE 500 FX

- DeepCool AK500

Samtliga delar köptes in i början på 2023 och i bra skick säljs. Ämnar att kolla ordentligt men kan inte lova att alla skruvar och dylikt följer med.

Säljes helst tillsammans då det sparar tid, har dock emballage kvar så delar kan säljas om jag inte får ett tillfredställande erbjudande på allt. Samma med att skicka det, tar det helst i närheten av Uppsala men det beror på bud. Tänker mig en ~2000:- för moderkortet, 600-700:- för lådan, 300:- för kylaren och åtminstone 2700:- för allt.

Håll bud till tråden tack!

