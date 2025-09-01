Låna snickeriverkstad i Halmstad

Tjenixen.

Lite av en udda annons kanske men jag tänker jag testar och ser om jag får napp 😎

Jag har börjat på med lite hemmasnickeri men har inte platsen eller maskinerna som behövs för att ta obehandlat och forma det till användbart material till tex bord.

Så jag undrar om det det finns någon sweclockare i Halmstad med omnejd som har en snickeriverkstad som jag kan få låna? Jag behöver alltså kunna rikta och planhyvla en mindre mängd virke, samt kapa tjockare bräder i tunnare plank med tex en bandsåg.

Hör av dig via pm om du har möjlighet att hjälpa till 😊

