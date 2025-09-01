Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Köper 850w nätagg samt m2 disk.

1
Söker främst efter ett nätagg av 850w eller mer, Modell spelar ingen större roll men helst modulärt.

Samt söker jag en m2 disk 1tb eller mer.

Hör gärna av er om ni har något på hyllan!

Tjena!
Har ev en Fury Renegade 2tb med heatsink utan kvitto men med 100% hälsa tillgänglig om jag ej byter över till den själv.

Asus tuf 850w gold
M2 spatium 1 tb

Förstår, insåg hade behövt frakta så kanske blir lite väl för en då. Vad har du för pris i åtanke?

Jag har ett Corsair HX1200 1200W 80+ Platinum med samtliga kablar. Hade tänkt slänga ut det för en tusenlapp. Finns i Stockholm men kan skickas!

https://www.inet.se/produkt/6902237/corsair-hx1200-1200w

Annonsen är avslutad

1
