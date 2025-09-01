Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

Vad är din favorit switch?

Vad är din favorit switch?

Tjena,

Kör just nu en uppsättning Wuque Studio Browns och känner mig sugen att testa på lite nya brytare till mitt keychron tangentbord och undrar då vilka brytare som är Sweclockers favoriter?

Tysta/inte tysta?
Clicky? Taktil? Linjär?

Berätta om din favorit

Clicky eller tactile funkar bäst för mig. Linjära är hemska.

Läste trådtiteln och tänkte på nätverksswitchar jag...

Nintendos här 🤣

Buckling-spring från IBM Model M, har bara använd det sedan 90-talet!

Jag har testat lite olika men använder helst Cherry black (med ljuddämpning). Jag gillar taktila i några minuter, typ när man sitter och testar och tänker på dem, men jag tröttnar snabbt på allt klickande.

Jag testade röda linjära men det blev att jag tryckte "för snabbt" eller vad man ska säga, så det blev fel. Förmodligen bara en vanesak.

Så jag gillar linjära och tysta brytare. Min flickvän är nog också tacksam att man inte klickar loss som fan också

Linjära är för mig det säkra kortet, ganska mjuka och med så lite friktion och så lite wobble som möjligt.
"Like typing on a cloud of boobs" som någon sade
(svarta eller motsvarande har för mycket motstånd - röda är kanske lite för lätta)
Gärna analoga med inställbar aktiveringspunkt och andra inställningsmöjligheter.

... men undrar om jag kanske egentligen skulle föredra en perfekt avvägd taktil switch.
Visst initialt motstånd, tydligt "hack" vid aktiveringen, och sen ett progressivt motstånd när man närmar sig ändläget.
Har inte provat någon jag riktigt gillar dock. (har inte provat många - uppskattar förslag )

Klickiga låter generellt för mycket för mig: Blir lite för intensivt med både klickljud vid aktivering och vid nedslaget (och sen kanske lite ljud när switchen går tillbaks till toppen igen)...
Möjligen det skulle funka med ett väldigt kort distinkt och relativt tyst klickljud, men har återigen inte provat någon jag riktigt gillar)

Nästa bräda blir mest sannolikt någon semi-custom med metallchassi, hyfsat stum "gasket", och linjära magnetiska switchar... men man får se vad som dyker upp.

Nätverk: Netgear GS-serien. Snygg färg, smidigt format och hållbara.
Tangentbord: Cherry MX Clear (taktil, lite tyngre än brown)

Glorious silent lynx, linjära tysta. Lätta nog att inte få kramp efter 6h sessioner 😁 har testat ca 20st olika och de är de jag föredrar. Dock kan en tyngre switch göra sig bra på större tangenter

Saxbrytare.

Tyvärr nästan omöjligt att hitta nå vettigt med dem tyvärr föruto. på laptops om man änven har krav på n-key samtidigt.

Om det ska vara "mekaniska" tangentbord så vill jag helst ha linjära tysta switchar. Är ingen fan av varken känslan eller oljudet som kommer med klickiga taktila switchar. Men jag klarar mig bra utan "mekaniska" tangentbord, tycker det är lite överskattat och kostar ofta mer än det är värt.

Det finns en hel del jag aldrig testat, men favoriten av de jag har testat är helt klart MX Brown.

Är det någon som känner till ett alternativ med liknande karaktär så emottages tips tacksamt, då det möjligtvis blir ett nytt tangentbord i julklapp till mig själv.

