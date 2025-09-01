Vad är din favorit switch?

Linjära är för mig det säkra kortet, ganska mjuka och med så lite friktion och så lite wobble som möjligt.

"Like typing on a cloud of boobs" som någon sade

(svarta eller motsvarande har för mycket motstånd - röda är kanske lite för lätta)

Gärna analoga med inställbar aktiveringspunkt och andra inställningsmöjligheter.

... men undrar om jag kanske egentligen skulle föredra en perfekt avvägd taktil switch.

Visst initialt motstånd, tydligt "hack" vid aktiveringen, och sen ett progressivt motstånd när man närmar sig ändläget.

Har inte provat någon jag riktigt gillar dock. (har inte provat många - uppskattar förslag )

Klickiga låter generellt för mycket för mig: Blir lite för intensivt med både klickljud vid aktivering och vid nedslaget (och sen kanske lite ljud när switchen går tillbaks till toppen igen)...

Möjligen det skulle funka med ett väldigt kort distinkt och relativt tyst klickljud, men har återigen inte provat någon jag riktigt gillar)

Nästa bräda blir mest sannolikt någon semi-custom med metallchassi, hyfsat stum "gasket", och linjära magnetiska switchar... men man får se vad som dyker upp.