Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Rykte: AMD RDNA 5 kan få dubbelt så många kärnor
Oyes
Medlem ★
●
Visa signatur
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Dinkefing
Medlem
●
Sh4d0wfi3nd
Medlem ★
●
Visa signatur
I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.
ELF
Medlem ★
●
Visa signatur
www.fckdrm.com - DRM år 2025? Ha pyttsan.
Tempel
Medlem ★
●
Visa signatur
Du som inte behärskar när du skall använda de och dem så finns en mycket enkel lösning. Skriv dom så blir det inte fel.
Första egna datorn -> ZX Spectrum 48k '82.
Linux Mint, Asus B550-F, Ryzen 5700X3D, LPX 64GB 3600, RTX4060
DST
Medlem
●
Visa signatur
12700k@/7200c34@7800/msi z790 itx
landahl
Medlem ★
●
SCORPIUS
Medlem ★
●
Visa signatur
CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Xiaomi MI 34"- 3440x1440 144Hz MONITOR:2 Optix MAG274R 27" 1080p 144Hz MONITOR/Tv:3 LG 47lv355n-ZB 47". Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.
Mikael07
Medlem ★
●
SVclocker
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Design Pop XL Air RGB | ASRock Z690 Taichi | i5-12600k | Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | Gigabyte RTX 5070 12GB Gaming OC
Nintendo Switch 2 | PlayStation 5 | Xbox Series X
Min FZ Profil
Visa signatur
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
napahlm
Medlem ★
●
Bengt-Arne
Medlem ★
●
Visa signatur
Engineer who prefer thinking out of the box and isn't fishing likes, fishing likes is like fishing proudness for those without ;-)
If U don't like it, bite the dust :D
--
I can Explain it to you, but I can't Understand it for you!
bryggarn
Medlem
●
Visa signatur
inget av det understående stämmer /länge sedan det gjorde det
GA-MA790FXT-UD5P / AMD Phenom™ II X6 1100T BE 4.118GHz 1.45v / Corsair 16GB (4x4096MB) CL9 1600Mhz VENGEANCE LP SVART / Radeon HD7950 X 2 / Fractal Design Define XL / Be quiet dark power 10 850W
RekiN
Medlem ★
●
Visa signatur
Core i9 12900K | RTX 3090 FE | Odyssey G80SD |
Visa signatur
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
ViXoN
Medlem
●
Visa signatur
| Intel Core2 Duo E6420 2.13GHz @ 3.55 Ghz | Asus P5B DLX wifi/ap (Vdop MOD) | 4 GB GEiL PC 6400 @ Mhz 887Mhz 4-4-4-12 | 8800GTS | 250GB SATA2 Maxtor | Corsair 520W |
Bärbar: MSI WIND
Lussarn
Medlem ★
●
Visa signatur
- 5090
Triton242
Medlem ★
●
SCORPIUS
Medlem ★
●
Visa signatur
CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Xiaomi MI 34"- 3440x1440 144Hz MONITOR:2 Optix MAG274R 27" 1080p 144Hz MONITOR/Tv:3 LG 47lv355n-ZB 47". Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.