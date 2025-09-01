Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Rykte: AMD RDNA 5 kan få dubbelt så många kärnor

1 2
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Rykte: AMD RDNA 5 kan få dubbelt så många kärnor

Nya uppgifter pekar på upp till 12 288 kärnor i toppmodellen - tre gånger fler än RDNA 4.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Finns det en konsensus om när RDNA5 väntas? Någon gång under 2026?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Oyes:

Finns det en konsensus om när RDNA5 väntas? Någon gång under 2026?

Gå till inlägget

Snarare 2027

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Oyes:

Finns det en konsensus om när RDNA5 väntas? Någon gång under 2026?

Gå till inlägget

Både AMD och Nvidia siktar på nya produkter med två års mellanrum, så det hade varit sista kvartalet 2026 i så fall. Dock finns det en tendens att de hela tiden glider några månader, så slutet av 2026 är det tidigaste skulle jag säga.

Visa signatur

5900X | 6700XT

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vi är nu i den där härliga fasen av rykten när allt är galet och ingen begriper något, så ta allt med en hel skopa salt just nu.

Minns att AMD dubblade antalet beräkningsenheter PER CU med RDNA 3 (dvs, de gjorde dem dual-issue, som gamla Pentium en gång i tiden), men inte marknadsförde det som det. Nvidia dubblade på samma sätt med Ampere, men marknadsförde det definitivt (som bevisat av en viss bild på SweC...). Således - ta det lite lugnt med vilka siffror de spottar ur sig. RDNA 3 gjorde designen mycket bredare men fick ganska lite ut av det. RDNA 4 lyckas nu ta tillvara de resurserna lite bättre. Ännu bättre med RDNA 5/UDNA så kanske det blir riktigt bra.

Visa signatur

5900X | 6700XT

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Samma sak sas om RDNA2 och RDNA3 och ända låg AMD efter. Men det betyder inte att de kanske gör ovärda grafikkort nu när de med RNDA5 kanske fixar dålig RT-prestanda en gång för alla!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Oyes:

Finns det en konsensus om när RDNA5 väntas? Någon gång under 2026?

Gå till inlägget

PS6 verkar ha RDNA5 år 2027 enligt rykten. Skulle inte anta att det kommer innan 2027 dvs.

Visa signatur

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Håller alla tummar.

Visa signatur

www.fckdrm.com - DRM år 2025? Ha pyttsan.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det som är riktigt intressant är om de lyckas hålla ner förbrukningen.

Visa signatur

Du som inte behärskar när du skall använda de och dem så finns en mycket enkel lösning. Skriv dom så blir det inte fel.
Första egna datorn -> ZX Spectrum 48k '82.
Linux Mint, Asus B550-F, Ryzen 5700X3D, LPX 64GB 3600, RTX4060

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

så med andra ord så har AMD typ eg fått till vad som felade med rdna3 å gör så klart några förbättringar mot rdna4 å släpper rdna5 med vad de tänkte göra med rdna3 men istället för att kalla det 6k kärnor PR mässigt så kommer de säga 12k shaders denna gång när de tänkte säga 12k från början men ändrade sig?

är jag ute på hal is?

Visa signatur

12700k@/7200c34@7800/msi z790 itx

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Samma snack som går runt och runt år efter år.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Lägg till att amd faktiskt gör framsteg med deras kärnor och att dom faktiskt presterar bättre per kärna jämfört med nvidia som stått helt stilla med cuda på den fronten i flera generationer nu.

Visa signatur

here we go!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag är mer intresserad av hur länge mitt 9070XT kommer vara aktuellt.
För det hänger inte på nästa generations grafikkort. Det handlar enbart om spel optimeras eller ej framöver.
Det vore fint att inte bry sig alls om nästa generation.

Rent teknikmässigt är jag intresserad.

Visa signatur

CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Xiaomi MI 34"- 3440x1440 144Hz MONITOR:2 Optix MAG274R 27" 1080p 144Hz MONITOR/Tv:3 LG 47lv355n-ZB 47". Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Lägg till därpå att det finns verktyg för att kompilera cuda-kod til AMD GPU exekverbar binär. Det här kan bli riktigt spännande, vore en dröm att inte vara bunden till Nvidia pga cuda!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av DST:

så med andra ord så har AMD typ eg fått till vad som felade med rdna3 å gör så klart några förbättringar mot rdna4 å släpper rdna5 med vad de tänkte göra med rdna3 men istället för att kalla det 6k kärnor PR mässigt så kommer de säga 12k shaders denna gång när de tänkte säga 12k från början men ändrade sig?

är jag ute på hal is?

Gå till inlägget

Det är väl mer eller mindre min gissning.

Vad som är fel med RDNA3 är ganska välkänt - det är drivrutinen som när den kompilerar shaders måste identifiera instruktioner som kan köras parallellt, och det är den ganska dålig på. Antingen så får man ge GPUn lite mer intelligens i när två instruktioner kan skickas ut samtidigt så den klarar sig utan drivrutinen eller så får man göra kompilatorn i drivrutinen bättre på att identifiera fall där två instruktioner kan samköras.

Visa signatur

5900X | 6700XT

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av landahl:

Samma snack som går runt och runt år efter år.

Gå till inlägget

Japp, har hört det under alla RDNA generationer.

Visa signatur

Fractal Design Pop XL Air RGB | ASRock Z690 Taichi | i5-12600k | Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | Gigabyte RTX 5070 12GB Gaming OC

Nintendo Switch 2 | PlayStation 5 | Xbox Series X
Min FZ Profil

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av norrby89:

Lägg till att amd faktiskt gör framsteg med deras kärnor och att dom faktiskt presterar bättre per kärna jämfört med nvidia som stått helt stilla med cuda på den fronten i flera generationer nu.

Gå till inlägget

De gör inget extra tills amd är nära,gissar de redan har i Pipelinen några förbättringar

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Om AMD kör samma kr per kärna som med 9070xt (7990kr/4096) hamnar flaggskeppet på 24000kr i msrp.

Hoppas på lite prisoptimeringar i tillverkningsprocessen. Men om nästa steg är "bara" 5000-ish kärnor kommer inte våra 9070xt vara totalt omsprungna.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Är bara rykten och en massa fantasier, verkligen inget annat!

Misstolka inte, jag hoppas att AMD kan få till en bra krets som kämpar toppen, då dom verkligen behöver det.

Men.... Redan genom att titta på bilderna så har någon spekulerat lte för vilt.

Antal CU dubblas för var krets, vilket jag inte har för mig är vanligt med AMD.

Samtidigt, vad för nytta har den näst minsta kretsen med 8 st UMC, altså minneskontrollers, när den näst största som har dubbla antalet CU bara har 6 st UMC.

Det luktar ryktes råtta lång väg, utan större substans. Kanske bara ett driv på 5 sekunder i rampljuset!

Visa signatur

Engineer who prefer thinking out of the box and isn't fishing likes, fishing likes is like fishing proudness for those without ;-)
If U don't like it, bite the dust :D
--
I can Explain it to you, but I can't Understand it for you!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

VA DET BARA EN FINT?

Då amd för något år sedan sa att dom skulle sluta försöka få ut topp kort eftersom det var så dyrt och bara satsa på mellanklass framöver.
Kanske för att lura Nvidia att ta det lugnt med utveckling av nya snabba kort så dom kom ikapp.

Bara en tanke

Visa signatur

inget av det understående stämmer /länge sedan det gjorde det

GA-MA790FXT-UD5P / AMD Phenom™ II X6 1100T BE 4.118GHz 1.45v / Corsair 16GB (4x4096MB) CL9 1600Mhz VENGEANCE LP SVART / Radeon HD7950 X 2 / Fractal Design Define XL / Be quiet dark power 10 850W

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Sheeeeeiiit, here we go again. "Rykte: AMD matchar Nvidia, eller nära, till halva priset!"

Visa signatur

Core i9 12900K | RTX 3090 FE | Odyssey G80SD |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Bengt-Arne:

Är bara rykten och en massa fantasier, verkligen inget annat!

Misstolka inte, jag hoppas att AMD kan få till en bra krets som kämpar toppen, då dom verkligen behöver det.

Men.... Redan genom att titta på bilderna så har någon spekulerat lte för vilt.
https://cdn.sweclockers.com/artikel/bild/124742?l=eyJyZXNvdXJjZSI6IlwvYXJ0aWtlbFwvYmlsZFwvMTI0NzQyIiwiZmlsdGVycyI6WyJ0PW9yaWdpbmFsIl0sInBhcmFtcyI6W10sImtleSI6Ijk1OTgzZWUyOTllMjdhNTJlZTYxOGRiZGIzN2YxODhjIn0%3D

Antal CU dubblas för var krets, vilket jag inte har för mig är vanligt med AMD.

Samtidigt, vad för nytta har den näst minsta kretsen med 8 st UMC, altså minneskontrollers, när den näst största som har dubbla antalet CU bara har 6 st UMC.

Det luktar ryktes råtta lång väg, utan större substans. Kanske bara ett driv på 5 sekunder i rampljuset!

Gå till inlägget

Det där med memory controllers förklaras i texten som hörde till den bilden första gången jag såg den: de två största använder GDDR7, och de två minsta kör med LPDDR5X för att spara på effekten (de är designade för bärbara). Man behöver en bredare bus om man har LPDDR5X, eftersom överföringshastigheten per pinne är så mycket lägre.

Jag tror att det här ryktet är ”viskleken”. Jag tror att det finns något som är sant, men att vi inte förstår riktigt hur det fungerar än.

Visa signatur

5900X | 6700XT

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av bryggarn:

VA DET BARA EN FINT?

Då amd för något år sedan sa att dom skulle sluta försöka få ut topp kort eftersom det var så dyrt och bara satsa på mellanklass framöver.
Kanske för att lura Nvidia att ta det lugnt med utveckling av nya snabba kort så dom kom ikapp.

Bara en tanke

Gå till inlägget

Det sa de inte. De sa att det inte skulle bli något toppkort för RDNA4, inte att det aldrig skulle bli något. Dessutom verkar det som om topp-kretsen här är avsedd för AI, inte primärt GPU, men att den kan säljas som det också (tänk 5090). Det är där chiplet-tänket kommer in.

Skrivet av RekiN:

Sheeeeeiiit, here we go again. "Rykte: AMD matchar Nvidia, eller nära, till halva priset!"

Gå till inlägget

Vem har talat om pris?

Visa signatur

5900X | 6700XT

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mpat:

Det där med memory controllers förklaras i texten som hörde till den bilden första gången jag såg den: de två största använder GDDR7, och de två minsta kör med LPDDR5X för att spara på effekten (de är designade för bärbara). Man behöver en bredare bus om man har LPDDR5X, eftersom överföringshastigheten per pinne är så mycket lägre.

Jag tror att det här ryktet är ”viskleken”. Jag tror att det finns något som är sant, men att vi inte förstår riktigt hur det fungerar än.

Gå till inlägget

Att blanda ram brukar sällan vara smart... (Om nu gpu skall nyttjas till 100%)

Och sen angående toppkort så skulle väl inte amd inte fokusera på xx90 klass utan till xx70/ti gruppen enligt deras PR. Även efter 9000 serien.

Visa signatur

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Svårtolkad rubrik eller? Är det dubbelt eller tre gånger fler kärnor?

AMD RDNA 5 kan få dubbelt så många kärnor
Nya uppgifter pekar på upp till 12 288 kärnor i toppmodellen - tre gånger fler än RDNA 4.

Visa signatur

| Intel Core2 Duo E6420 2.13GHz @ 3.55 Ghz | Asus P5B DLX wifi/ap (Vdop MOD) | 4 GB GEiL PC 6400 @ Mhz 887Mhz 4-4-4-12 | 8800GTS | 250GB SATA2 Maxtor | Corsair 520W |
Bärbar: MSI WIND

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

Att blanda ram brukar sällan vara smart... (Om nu gpu skall nyttjas till 100%)

Och sen angående toppkort så skulle väl inte amd inte fokusera på xx90 klass utan till xx70/ti gruppen enligt deras PR. Även efter 9000 serien.

Gå till inlägget

Inte blanda RAM i samma GPU. Om vi använder dagens termer så är det GDDR7 för x70 och uppåt och LPDDR5X för reste.

Visa signatur

5900X | 6700XT

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

De gör inget extra tills amd är nära,gissar de redan har i Pipelinen några förbättringar

Gå till inlägget

Med tanke på att 1 cuda kärna presterar mer eller mindre identiskt idag mot vad den gjorde på gtx 1xxx serien så är det tveksamt.

Visa signatur

here we go!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av bryggarn:

VA DET BARA EN FINT?

Då amd för något år sedan sa att dom skulle sluta försöka få ut topp kort eftersom det var så dyrt och bara satsa på mellanklass framöver.
Kanske för att lura Nvidia att ta det lugnt med utveckling av nya snabba kort så dom kom ikapp.

Bara en tanke

Gå till inlägget

Kanske är dags för AMD att sluta finta nu.

Visa signatur

- 5090

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Bengt-Arne:

Är bara rykten och en massa fantasier, verkligen inget annat!

Misstolka inte, jag hoppas att AMD kan få till en bra krets som kämpar toppen, då dom verkligen behöver det.

Men.... Redan genom att titta på bilderna så har någon spekulerat lte för vilt.
https://cdn.sweclockers.com/artikel/bild/124742?l=eyJyZXNvdXJjZSI6IlwvYXJ0aWtlbFwvYmlsZFwvMTI0NzQyIiwiZmlsdGVycyI6WyJ0PW9yaWdpbmFsIl0sInBhcmFtcyI6W10sImtleSI6Ijk1OTgzZWUyOTllMjdhNTJlZTYxOGRiZGIzN2YxODhjIn0%3D

Antal CU dubblas för var krets, vilket jag inte har för mig är vanligt med AMD.

Samtidigt, vad för nytta har den näst minsta kretsen med 8 st UMC, altså minneskontrollers, när den näst största som har dubbla antalet CU bara har 6 st UMC.

Det luktar ryktes råtta lång väg, utan större substans. Kanske bara ett driv på 5 sekunder i rampljuset!

Gå till inlägget

Jag hävdar att jag såg Jimmy Hoffa utanför mitt hus igår!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Triton242:

Jag hävdar att jag såg Jimmy Hoffa utanför mitt hus igår!

Gå till inlägget

Gå med i facket. NU.

Visa signatur

CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Xiaomi MI 34"- 3440x1440 144Hz MONITOR:2 Optix MAG274R 27" 1080p 144Hz MONITOR/Tv:3 LG 47lv355n-ZB 47". Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.

Redigera
Citera flera Citera
1 2
Skriv svar