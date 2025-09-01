Rykte: AMD RDNA 5 kan få dubbelt så många kärnor

Vi är nu i den där härliga fasen av rykten när allt är galet och ingen begriper något, så ta allt med en hel skopa salt just nu.

Minns att AMD dubblade antalet beräkningsenheter PER CU med RDNA 3 (dvs, de gjorde dem dual-issue, som gamla Pentium en gång i tiden), men inte marknadsförde det som det. Nvidia dubblade på samma sätt med Ampere, men marknadsförde det definitivt (som bevisat av en viss bild på SweC...). Således - ta det lite lugnt med vilka siffror de spottar ur sig. RDNA 3 gjorde designen mycket bredare men fick ganska lite ut av det. RDNA 4 lyckas nu ta tillvara de resurserna lite bättre. Ännu bättre med RDNA 5/UDNA så kanske det blir riktigt bra.