Azeron Cyborg Gaming Keyboard

Azeron Cyborg Gaming Keyboard

Ej använd, bara uppackad. Inköpt 2023 direkt från Azeron (kvitto finns)
Nypris 288 euro inkl frakt (3200kr).

Original förpackning och alla tillbehör.
+Griptape buttons (ej installerad)
+Griptape Palmrest (ej installerad)

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill, hur jag vill och ej sälja.

Får jag fråga, av ren nyfikenhet, vad du hade planerat att spela med den? Jag tänker mig att man har nägon sorts tanke på ett spel man tänker att den ska vara bra till. Leopard använder ju en till Destiny 2 tex

Allmänt spelande olika spel. Har kört allt mitt lirande med olika keypads (orbweaver mm) under många år. Att kunna WASD med tummen har varit något jag föredragit.

Anledningen jag säljer och ej har använt är att jag har fick sjukdom som försvårar mitt spelande. Sedan är jag på gång att flytta till annat land så det är lika bra sälja.

Vill bara förtydliga att detta var absolut inte en fråga om varför du sålde den. Bara så du vet alltså! Enbart nyfiken om du hade spanat in något spel!

Hoppas du får sålt den

Mvh

Jag har funderat på en, tänker mig MMOs där man behöver mycket knappar men kan se många användsningsområden till den så man allmänt bara måste röra handen mindre,

Har kört många mmo med keypads + nagamus eller likande

