Surrande elektroniskt ljud från datorn kommer och går

Hej!

Haft datorn några år och den har varit knäpptyst men för 1 vecka sedan började den till och från ge ifrån sig ett elektroniskt surrande ljud. Ibland konstant i flera timmar och ibland helt tyst även fast jag ej gör något på datorn. Märker ingen skillnad i prestanda eller liknande.

Jag bifogar en länk till en video där man kan höra ljudet:

https://drive.google.com/file/d/1QXMYfVnJ8k2k0fE0nHnjf-IFebrD92OK/view?usp=sharing

Tack på förhand!

Microsoft Windows 11 Pro x64

Processor: Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz, 2904 Mhz, 8 kärnor, 16 logiska processorer

Grafikkort: NVIDIA GeForce RTX 3060

Moderkortt: ROG STRIX B460-F GAMING