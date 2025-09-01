Surrande elektroniskt ljud från datorn kommer och går

qoup1286
Hej!
Haft datorn några år och den har varit knäpptyst men för 1 vecka sedan började den till och från ge ifrån sig ett elektroniskt surrande ljud. Ibland konstant i flera timmar och ibland helt tyst även fast jag ej gör något på datorn. Märker ingen skillnad i prestanda eller liknande.
Jag bifogar en länk till en video där man kan höra ljudet:
https://drive.google.com/file/d/1QXMYfVnJ8k2k0fE0nHnjf-IFebrD92OK/view?usp=sharing
Tack på förhand!
Microsoft Windows 11 Pro x64
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz, 2904 Mhz, 8 kärnor, 16 logiska processorer
Grafikkort: NVIDIA GeForce RTX 3060
Moderkortt: ROG STRIX B460-F GAMING
Jag vet inte om det är mikrofonen som inte är så bra och det bara är vanlig coil-whine men för mig låter det mer som att någon fläkt skaver mot något? Du kan ju först försöka se vilken del det är, om det är grafikkortet eller annat, uppstår det endast när kortet belastas hårt eller?
