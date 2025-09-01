Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Morbror som vill ha en ny dator och spelar inte spel.

Morbror som vill ha en ny dator och spelar inte spel.

Min morbror frågade mig om nedan delar då hans dator inte heller stödjer Windows 11 längre och jag insåg att min kunskap har försvunnit då jag inte uppgraderat min dator på 10år men men så kan det vara går inte att hålla koll på allt längre.

Jag frågade vad han skulle göra och fick som svar "Allt utom att spela spel.

Ordbehandling, kalkyl eventuellt lita CAD."

Hans plan är att återanvända sitt gamla chassi så han får mäta ordentligt det kan inte någon annan göra åt han och hårddiskarna återanvänder han och även PSU tänkte han återanvända. Vilken psu vet jag inte vilken han har men jag rekommenderar dock att uppgradera även den för att få en nyare och lite sådant. Han får kolla att psun har pcie 8 pin som 5050 har och att det är tillräckligt mycket kraft i den.

Som jag tolkar det så har moderkortet stöd för gamla psuer då det inte är ett rent 12v kort och grafikkortet har endast 1st 8stift
" Kompletterande strömanslutningar 1x PCIe 8-stiftskablar ELLER
300 W eller större PCIe Gen 5-kabel (adapter i lådan)"

Mitt gtx 1080 klarar lite cad och det är bara eventuellt att han ska göra något men vad jag känner till så caddar han inte något avancerat så då ska 5050 fungera också.

Är det något jag missar? Jag tycker att jag gått igenom hans bild flera gånger och kan inte komma på något förutom just chassit och psu som är lite gråzonen på. Något som kan ändras så kom med tips det är inte några problem personligen tycker jag att det ser helt ok ut inte för dyrt men inte för billigt heller. Overkill för kalkyl och ordbehandling men hellre det om det blir något mer man vill göra än tvärtom och om man blandar in cad så är det bättre att gå högre än lägre.

Stämde av med chatgtp gällande 5050 som sa att det är inte några problem och den klarar autocad rekommendationerna i alla fall.

Spelar du något själv?
Intel har bundle på Battlefield 6 med bl.a. 265K hos Inet.se, dessutom Back To Schoolpris så den blir billigare än 265KF.
Tänkte att ni kunde köpa CPU i ditt namn så får du lön för mödan samtidigt som morbror sparar 300kr.

Windows har ju typ backat lite på win10 uppdateringar, du får fortsätta använda det om du skickar dina inställningdata ellernågot till dom, det kanske är billigast och han är nöjd med datorn han har i övrigt?

Skrivet av Aka_The_Barf:

Windows har ju typ backat lite på win10 uppdateringar, du får fortsätta använda det om du skickar dina inställningdata ellernågot till dom, det kanske är billigast och han är nöjd med datorn han har i övrigt?

Gärna en källa på det, i och för sig inte så oväntat om det är sant.

64Gig ram är för mycket med så låga krav. Har kört detta på 8GB och det går faktiskt men kör med 16 eller samma som han har nu.. Spar ju en rejäl slant på det.

Behövs verkligen inte så stark processor heller. gå ner en tusenlapp minst.
Blir för mycket "elda för kråkor" av det där, kravet är ju väldigt lågt. Han vinner inte något alls på det.

*Tips kolla efter AMD.

Dessutom, köper man en processor men integrerad grafik så tjänar man ytterligare en rejäl slant. AMD Ryzen 5 8500G är inte helt fel bör det där behovet.

Han kommer verkligen inte bli besviken

BOX versionen av alla AMD har med kylare och fläkt till processorn som är fullt tillräcklig.

Lägg pengarna på mindre moderkort och en liten fin låda i stället ! matx eller det ännu mindre ITX. kör själv ett bygge på ITX och det är riktigt bra. otroligt skönt att få bort en sån där jättelåda.

Skrivet av Modellören:

Gärna en källa på det, i och för sig inte så oväntat om det är sant.

Gå till inlägget

Microsoft har ändrat sig och det kommer att gå att få gratis uppdateringar av Windows 10 till 13 oktober 2026.

Det räcker nu med att aktivera synkronisering av system­inställningar till Microsoft-kontot med Windows Säkerhetskopiering och i juli kommer det upp ett meddelande om det när du använder Windows 10.

Men det är gratis bara om backupen är mindre än 5 GB. Vid större backup kostar mer utrymme 16 kr/mån.

https://www.sweclockers.com/nyhet/41368-fortsatta-windows-10-...

Förutom det erbjuder 0patch.com gratis säkerhetsfixar till Windows 10 länge om man reggar sig.

Fick precis reda på att det tydligen bara är processorn som inte stöds så jag gav även förslaget att kolla på microsoft hemsida vilka processorer som stöds och jämföra vad hans moderkort klarar. Kanske helt enkelt bara går att hitta en cpu på internet så behöver han inte köpa allt nytt.

Skrivet av Reckie:

Spelar du något själv?
Intel har bundle på Battlefield 6 med bl.a. 265K hos Inet.se, dessutom Back To Schoolpris så den blir billigare än 265KF.
Tänkte att ni kunde köpa CPU i ditt namn så får du lön för mödan samtidigt som morbror sparar 300kr.

Jodå jag spelar väldigt mycket. När jag sålt min bil så ska jag köpa en ny speldator för bf6

Skrivet av Modellören:

Gärna en källa på det, i och för sig inte så oväntat om det är sant.

Gå till inlägget

https://www.sweclockers.com/nyhet/41368-fortsatta-windows-10-...

Läser du inte swec pöjk?

Haha

Har nog gjort det men på grund av hemskheten med att logga in så sorteras sånt här bort. Det bör ju undvikas i möjligaste mån.

Tror egentligen det är onödigt mycket pengar för behovet. Visst kan CAD behöva en riktigt ordentlig dator, men ska man designa lite enkla objekt eller göra husritningar funkade det galant på en 10 år gammal dator, prestandakraven för sånt har inte ökat markant sen dess.

Normalt burkar man inte göra flödessimuleringar eller andra saker där man kanske behöver en monsterdator.

Grafikkort kan man alltid köpa till senare om man märker att behovet finns.

Köp grafikkort senare ifall det är något han märker verkligen behövs, just 5050 är ett riktigt skitkort så det rekommenderar jag emot. Bättre då att köpa begagnat äldre nvidia kort, alternativt spendera lite mer på något annat som är vettigare. Pengarna du sparar in på moderkort och processor kan du spendera på ett nytt nätagg istället. Välj 64 GB RAM om du känner för, kostar inte mycket mer. Just nu är 14600K prisvärd och borde vara tillräcklig för användningsområdet.

(Allting beror vad han menar med att han "eventuellt lita CAD", om det är den primära användningen så kan man optimera annorlunda jämfört om det bara är något han gör lite ibland. Och ifall det är något han kunnat göra på sin äldre hårdvara så lär nästan vad som helst fungera bra för honom idag).

Skrivet av Modellören:

Haha

Har nog gjort det men på grund av hemskheten med att logga in så sorteras sånt här bort. Det bör ju undvikas i möjligaste mån.

Gå till inlägget

Ja linux smyger sig närmare....

