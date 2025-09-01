Morbror som vill ha en ny dator och spelar inte spel.

Min morbror frågade mig om nedan delar då hans dator inte heller stödjer Windows 11 längre och jag insåg att min kunskap har försvunnit då jag inte uppgraderat min dator på 10år men men så kan det vara går inte att hålla koll på allt längre.

Jag frågade vad han skulle göra och fick som svar "Allt utom att spela spel.

Ordbehandling, kalkyl eventuellt lita CAD."

Hans plan är att återanvända sitt gamla chassi så han får mäta ordentligt det kan inte någon annan göra åt han och hårddiskarna återanvänder han och även PSU tänkte han återanvända. Vilken psu vet jag inte vilken han har men jag rekommenderar dock att uppgradera även den för att få en nyare och lite sådant. Han får kolla att psun har pcie 8 pin som 5050 har och att det är tillräckligt mycket kraft i den.

Som jag tolkar det så har moderkortet stöd för gamla psuer då det inte är ett rent 12v kort och grafikkortet har endast 1st 8stift

" Kompletterande strömanslutningar 1x PCIe 8-stiftskablar ELLER

300 W eller större PCIe Gen 5-kabel (adapter i lådan)"

Mitt gtx 1080 klarar lite cad och det är bara eventuellt att han ska göra något men vad jag känner till så caddar han inte något avancerat så då ska 5050 fungera också.

Är det något jag missar? Jag tycker att jag gått igenom hans bild flera gånger och kan inte komma på något förutom just chassit och psu som är lite gråzonen på. Något som kan ändras så kom med tips det är inte några problem personligen tycker jag att det ser helt ok ut inte för dyrt men inte för billigt heller. Overkill för kalkyl och ordbehandling men hellre det om det blir något mer man vill göra än tvärtom och om man blandar in cad så är det bättre att gå högre än lägre.

Stämde av med chatgtp gällande 5050 som sa att det är inte några problem och den klarar autocad rekommendationerna i alla fall.