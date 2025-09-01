PS2 + Tjock TV

Kujo
Köpte ett PS2 paket för ca 2år sedan då jag hade tänkt att modda konsolen och spela igenom alla Final Fantasy och Resident Evil spel till PS1 och PS2. Tjock-tvn köpte jag i början av sommaren men saknar kontroll och jag har inte hittat någon information hur man slår över till rätt kanal på själva TV:n. Skantic gjordes av Finlux så någon universal kontroller fungerar förtmodligen? Finns två repor i glaset på TV:n.
Allting startar men kan inte testa då jag inte kan slå över till rätt kanal.
Tar nu för mycket plats (och tappat intresset för det) då jag ska köpa scanner och 3d-skrivare.
Någon eldsjälv i Göteborgs området får gärna hämta detta (helst i helgen).
PS2 SCPH-39004
Scartkabel + strömkabel
Två Minneskort
En Handkontroll
PS2 Spel:
Devil May Cry 2
Soulcalibur II
Grand Theft Auto: San Andreas
Rayman Revolution
Zone of Enders
Resident Evil - Core Veronica X
Disney Pixar WALL E
Final Fantasy XII
Tekken 4
Hittade också några PS1 spel från min barndom som ni får med (spindeln)
Digimon
Gran Turismo
Battle Stations
Digi Racer Demo
Oklar funktion på dessa, ser ut att lida av discrot.
Tar gärna PS2an och spelen för utsatt pris, kan hämta
var fri
