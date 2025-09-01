PS2 + Tjock TV

Gammalt ickepåbörjat PS2 projekt säljes.

Köpte ett PS2 paket för ca 2år sedan då jag hade tänkt att modda konsolen och spela igenom alla Final Fantasy och Resident Evil spel till PS1 och PS2. Tjock-tvn köpte jag i början av sommaren men saknar kontroll och jag har inte hittat någon information hur man slår över till rätt kanal på själva TV:n. Skantic gjordes av Finlux så någon universal kontroller fungerar förtmodligen? Finns två repor i glaset på TV:n.

Allting startar men kan inte testa då jag inte kan slå över till rätt kanal.

Tar nu för mycket plats (och tappat intresset för det) då jag ska köpa scanner och 3d-skrivare.

Någon eldsjälv i Göteborgs området får gärna hämta detta (helst i helgen).

PS2 SCPH-39004

Scartkabel + strömkabel

Två Minneskort

En Handkontroll

PS2 Spel:

Devil May Cry 2

Soulcalibur II

Grand Theft Auto: San Andreas

Rayman Revolution

Zone of Enders

Resident Evil - Core Veronica X

Disney Pixar WALL E

Final Fantasy XII

Tekken 4

Hittade också några PS1 spel från min barndom som ni får med (spindeln)

Digimon

Gran Turismo

Battle Stations

Digi Racer Demo

Oklar funktion på dessa, ser ut att lida av discrot.

