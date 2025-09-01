Forum Datorkomponenter Lagring Tråd

Kingston Fury Renegade Gen 4 2TB vs Samsung 9100 PRO Gen 5 2TB

Kingston Fury Renegade Gen 4 2TB vs Samsung 9100 PRO Gen 5 2TB

Vilken av dessa skulle ni välja och varför?

Kingston Fury Renegade

Samsung 9100 PRO

Ju billigare ju bättre för min del, även det billigare är snabb nog. Tänk på att man behöver pcie 5.0 på moderkortet för 9100 pro's högre hastigheter också.

Jag skulle inte köpa någon för de priser då jag köpt Fury Renegade billigare över 2 år sedan men just nu, ifall man vill ha lite snabbare och med dram samt inte behöver köpa från Inet, hade jag nog rekommenderat Samsung 990 Pro SSD pga. pris/prestanda (1689kr, jag köpte dock inte för 1500kr under helgen).

Finns även billigare gen5 som Crucial T710 jag hade rekommenderat över 9100 pro.

Blir inte Crucial T710 varmare än Samsung 9100 PRO?

Om du är intresserad av PCIe 5 så är väl https://www.inet.se/produkt/4306119/kingston-fury-renegade-g5... ett relevant alternativ också

Köp gen4. Det räcker gott och väl. Snabbt går det ändå.

Jag har ej haft någon gen5 ssd men inte baserat på det jag kollat upp nu. Vad baserar du det på?

Jag var intresserad av denna. Av någon anledning har den utgått?

Har läst att samsung har bra temperaturer och funderar på hur crucial ligger till.

Titta på strömförbrukningen. T705 är varmare men T710 ungefär samma. I vilket fall bör man ha någon liten heatsink för gen5 ssd.

Ja fick Renegade för G5 för 400 mer.. Sen vet inte jag hur tight din budget och beror på datorn, men satte ihop en dator nyligen och när jag ändå pungar ut 28k typ så vill man ju ändå ha en Gen 5 tkr jag Må va onödigt snabbt, men kommer kännas latest gen iaf Inet hade nån rea på den, vet inte om det är kvar.. Men G4 för 1999 eller G5 för 2399 så är det ett självklart val för mig.

2.250 på Amazon just nu.
https://www.amazon.se/dp/B0F4455L4R/ref=asc_df_B0F4455L4R/?ta...

