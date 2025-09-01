Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Köpråd för ny gamingdator, länge sen sist!

Medlem

Köpråd för ny gamingdator, länge sen sist!

Plockade ihop den här på inets datorbyggare men det var länge sen jag byggde ihop en dator så jag är osäker på flaskhalsar osv..Kan det även behövas mer kylning?
Tänkte lira lite BF6 när det kommer och kanske endel annat. Vad tro ni, missar jag något?
Tänkte även köpa den här skärmen https://www.inet.se/produkt/2225251/samsung-32-odyssey-g80sd-...

https://www.inet.se/datorbygge/b1698823/kul

Medlem

Det är ju väldigt mycket pengar på en liten kylare, att det har märket Noctua hjälper ju inte kylningen nej. Du spenderar även en hel del på moderkort (som inte ens är i lager ska tilläggas) vilket du kanske inte egentligen får ut något mycket av, menar du sparar på RAM som kan göra lite skillnad i spelet. Därtill lite mycket för en SSD utan dram och ifall du inte behöver då detta ihopbyggd finns även andra komponenter som eg. 5070 att få tag på lite billigare hos andra butiker.

Medlem
Medlem

Jag hade personligen köpt ett AMD RX 9070 XT 16GB för 7390:- än ett 5070 för 6490:-, även om det hade fått inhandlats hos Elgiganten istället:
https://www.elgiganten.se/product/gaming/datorkomponenter/gra...

Du kan ju kolla lite snabbt i prestandaindex vad skillnaden är: https://www.sweclockers.com/test/40749-powercolor-radeon-rx-9...

Sen hade jag definitivt kört på 6000Mhz CL30 istället för 5200Mhz CL40, det är värt prisskillnaden tycker jag.

När det gäller kylare så får du absurt bra värde för pengarna från denna: https://www.proshop.se/CPU-flaektar/ID-Cooling-FROZN-A620-PRO...

Medlem
AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer II 420 | Corsair Vengeance 32GB 6000Mhz CL30 | Kingston Fury Renegade 2TB | Kingston KC3000 4TB | ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI | ASUS RTX 5090 TUF Gaming | Corsair HX1200i | Fractal Design Torrent Solid Black | 6x Noctua NF-A14x25 G2 PWM

Medlem
Gå definitivt på 6000mhz CL30 RAM

Medlem
Efter att ha läst på mer blir det helt klart CL30 RAM. Även SSD med med dram även om jag inte riktigt förstår varför det är bra, men skadar väl inte Moderkortet var jag väldigt osäker på och tog bara ett som passade, kan hända var det lite dyrt jämför med allt annat.

Verkar som att jag kollat mig blind på nvidiakort, AMD kortet ser ut att vara riktigt bra även om det inte har ray tracing vilket kanske inte är så viktigt i slutändan. Kylare är verkligen en djungel, kollade mest efter någon som var så tyst som möjligt.
Blir att läsa på mer om allt ser det ut som

Medlem
Att spara några hundringar på 6000mhz cl36 vs 6000mhz cl30 är nog värt då det inte är någon märkbar skillnad men ja mot 5200mhz cl40 du valt blir båda märkbart bättre.

SSD med dram betyder i praktiken att det klarar sig längre och är snabbare vid större arbeten (eg. kopiera stor fil, installera spel etc.).

9070xt har raytracing. Det är lika bra som rtx 5070 i raytracing (generellt). Medan utan raytracing är det lika bra som rtx 5070ti (generellt). I Battlefield 6 är det märkbart bättre än rtx 5070, med vilka inställningar som helst.

Jag kvarstår med mitt rekommenderade bygge, ifall du inte bestämt vill ha allt från Inet, förutom kylaren där jag glömde bort ID-cooling FROZN A620 som @reaperishere lagt, den är mycket bra för priset.

Medlem

Ska kolla upp kylaren, måste ha läst fel om raytracing. Tack för råden, har gett mig mycket att tänka på.

Medlem

Varför 7800X3D istället för 9800X3D? skiljer 1500kr ish och du får 20 - 35% prestanda skillnad

Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB ddr5,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.

