Elgiganten S25 ultra flosker

Elgiganten S25 ultra flosker

Hej,

Skapar en tråd så vi ej spammar dagens fynd tråden.

Lade en beställning på s25 ultra förra veckan strax efter att tipset kom in.

Ringde supporten och fick bekräftat att det var OK att komma in när telefonen anländer, jag poängterar att det är efter helgen och att det är otydlig med informationen. Supporten sa flera ggr att det är inga problem.

Ser idag i order på hemsidan att trade in bonusen ej syns? Ringer igen till support, de säger att det ska lösa sig i butik.

Går till butik idag efter att ha hämtat telefonen från posten, anställda frågar kollega som frågar butikschef som säger att jag måste tillbaka till supporten.

Irriterande, slöseri med tid och lite bitter att det finns risk att jag blir nu nekad av supporten också fastän jag fått OK två gånger.

MB: Gigabyte B650 Aorus Elite V2 | CPU: Ryzen 5, 7600X
GPU: AMD Asus TUF 7800 XT | Chassi: FD Meshify 2 compact
Ram: Teamgroup T-Create - 6000mhz 38-38-38-78

Chattarna är väl sparade,bara hänvisa till dessa

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Skrivet av Swedishchef_90:

Chattarna är väl sparade,bara hänvisa till dessa

Ja, det är det jag gjorde men butikspersonal + butikschef (via telefon) sa nej, så nu sitter jag o väntar på kundtjänst..

Tror det har delvis med butik o göra tbh, när jag jobbade där för ett tag sen så var mottot mer eller mindre lösa kunden om de har rätt och så får butiken sköta jobbet mot kundtjänsten istället för att låta kunden skyfflas runt och bli irriterad.

Är liksom struntsummor för butiken som tjänar mångmiljoner i månaden.

MB: Gigabyte B650 Aorus Elite V2 | CPU: Ryzen 5, 7600X
GPU: AMD Asus TUF 7800 XT | Chassi: FD Meshify 2 compact
Ram: Teamgroup T-Create - 6000mhz 38-38-38-78

Låter jättekonstigt, under hela köpprocessen ser man ju att erbjudandet om 4000kr extra för inbyte är aktivt och efter att ha klickat igenom köpet står det att inbytet måste genomföras i butik inom 10 dagar. Så jag kan inte se hur det kan finnas argument för att man inte ska få den inbytesrabatten om man fullföljer inbytet inom den tiden.

Det som är gör det lite svårare för dig att få din röst hörd är att på själva orderbekräftelsen som man får i mailen så står det inget om inbytesbeloppen, men det förändrar egentligen inte situationen.

Hade jag varit du hade jag lämnat in telefonen ändå och sen startat en dialog med deras kundtjänst samt stoppat betalningen under tiden.

Skrivet av draanexle:

Ja, det är det jag gjorde men butikspersonal + butikschef (via telefon) sa nej, så nu sitter jag o väntar på kundtjänst..

Tror det har delvis med butik o göra tbh, när jag jobbade där för ett tag sen så var mottot mer eller mindre lösa kunden om de har rätt och så får butiken sköta jobbet mot kundtjänsten istället för att låta kunden skyfflas runt och bli irriterad.

Är liksom struntsummor för butiken som tjänar mångmiljoner i månaden.

Seriöst.. Jag beställde också en telefon i fredags som jag får hem imorgon och kontaktade kundtjänst idag och de sa att det inte skulle vara några problem att få den extra trade in rabatten och skulle lägga en notering på min order. Om butiken nekar ändå när jag kommer dit kommer jag bli riktigt lack.

Trist med så olika besked...

Jag la en hembeställning på en Samsung S25 Ultra i fredags, men det var menat att det skulle bli hämta i butik. Jag åkte in till varuhuset dagen efter för att lägga om ordern till att hämta i butik. Personalen berättade att det inte gick att lägga om ordern pga att jag hade lagt in trade-in i ordern. De tar ut butikschefen, säger att jag ska vänta till jag får hem telefonen och sedan återvända så skulle de lösa det. Jag får telefonen förmodligen på onsdag. Med tanke på att butikschefen sagt att jag ska återvända när jag fått hem telefonen så har de lovat mig att de ska lösa detta, tog även en bild på att de extra 4000 inbytesvärdet låg i min varukorg och nu borta.

Skrivet av megabävern!:

Låter jättekonstigt, under hela köpprocessen ser man ju att erbjudandet om 4000kr extra för inbyte är aktivt och efter att ha klickat igenom köpet står det att inbytet måste genomföras i butik inom 10 dagar. Så jag kan inte se hur det kan finnas argument för att man inte ska få den inbytesrabatten om man fullföljer inbytet inom den tiden.

Det som är gör det lite svårare för dig att få din röst hörd är att på själva orderbekräftelsen som man får i mailen så står det inget om inbytesbeloppen, men det förändrar egentligen inte situationen.

Hade jag varit du hade jag lämnat in telefonen ändå och sen startat en dialog med deras kundtjänst samt stoppat betalningen under tiden.

Skrivet av Lómáldir:

Seriöst.. Jag beställde också en telefon i fredags som jag får hem imorgon och kontaktade kundtjänst idag och de sa att det inte skulle vara några problem att få den extra trade in rabatten och skulle lägga en notering på min order. Om butiken nekar ändå när jag kommer dit kommer jag bli riktigt lack.

Trist med så olika besked...

Jag fick bekräftat av personal i butiken att det stod i systemet så de har klart och tydligt en historik och jag anser att jag har gjort de rätta stegen för att säkerställa att jag fått rätt info. Om jag hade vetat att jag var tvungen att gå till butik förra veckan så skulle jag ju gjort det?? tänkte att det var rätt så rimligt att så länge man gjort sitt köp med dessa tillval så ska det ej vara några konstigheter...

Så nu sitter jag i tfn samtal, gick igenom det hela och svaret just nu är att han behöver eskalera en ticket:-)))))

Edit:
Fick info att en ticket har skapats och eskalerats till 2nd line.. suck

MB: Gigabyte B650 Aorus Elite V2 | CPU: Ryzen 5, 7600X
GPU: AMD Asus TUF 7800 XT | Chassi: FD Meshify 2 compact
Ram: Teamgroup T-Create - 6000mhz 38-38-38-78

Skrivet av Adrenalinkick:

Jag la en hembeställning på en Samsung S25 Ultra i fredags, men det var menat att det skulle bli hämta i butik. Jag åkte in till varuhuset dagen efter för att lägga om ordern till att hämta i butik. Personalen berättade att det inte gick att lägga om ordern pga att jag hade lagt in trade-in i ordern. De tar ut butikschefen, säger att jag ska vänta till jag får hem telefonen och sedan återvända så skulle de lösa det. Jag får telefonen förmodligen på onsdag. Med tanke på att butikschefen sagt att jag ska återvända när jag fått hem telefonen så har de lovat mig att de ska lösa detta, tog även en bild på att de extra 4000 inbytesvärdet låg i min varukorg och nu borta.

Ja, det är ju dumt att det inte sparats i ordrar, och ännu mer dumt att det inte klartydliggjorts på något vis?
Är ju ganska logiskt tänkt att om man har gjort ett köp som gått igenom så är det de pris som gäller.

Man ska ju inte liksom behöva ta bild på sina ordrar/kvitton när man fått bekräftelse och kvitto på mail ifrån ÅF själva, vad är vitsen med det

MB: Gigabyte B650 Aorus Elite V2 | CPU: Ryzen 5, 7600X
GPU: AMD Asus TUF 7800 XT | Chassi: FD Meshify 2 compact
Ram: Teamgroup T-Create - 6000mhz 38-38-38-78

Skrivet av draanexle:

Ja, det är ju dumt att det inte sparats i ordrar, och ännu mer dumt att det inte klartydliggjorts på något vis?
Är ju ganska logiskt tänkt att om man har gjort ett köp som gått igenom så är det de pris som gäller.

Man ska ju inte liksom behöva ta bild på sina ordrar/kvitton när man fått bekräftelse och kvitto på mail ifrån ÅF själva, vad är vitsen med det

Ja de är helt galet att en kampanj kan tas bort från order som redan är lagd. Sen till och med neka rabatten när ska byta in telefonen. Väldigt fult rent ut sagt.

När det gäller sånt här är det nog bättre att gå direkt till en butik och fixa alla kampanjer, rabatter och inbyten på ett bräde - är det tveksamt om de går att kombinera så får man svar direkt, inbytet fixas och du kan få telefonen hem eller från lager.

Haken är ju att det ofta är en kortare period som kampanjer överlappar eller går att kombinera innan det dras in.

Skrivet av pacc:

När det gäller sånt här är det nog bättre att gå direkt till en butik och fixa alla kampanjer, rabatter och inbyten på ett bräde - är det tveksamt om de går att kombinera så får man svar direkt, inbytet fixas och du kan få telefonen hem eller från lager.

Haken är ju att det ofta är en kortare period som kampanjer överlappar eller går att kombinera innan det dras in.

Såklart att det är bättre att göra allt på ett bräde. Men så jag ska gå utan en telefon helt o hållet för att vänta på nya telefonen? Går ju tyvärr inte i dagens samhälle. De var väldigt strikta med att inbyte endast gick att göra när den var nollställd

Skrivet av pacc:

När det gäller sånt här är det nog bättre att gå direkt till en butik och fixa alla kampanjer, rabatter och inbyten på ett bräde - är det tveksamt om de går att kombinera så får man svar direkt, inbytet fixas och du kan få telefonen hem eller från lager.

Haken är ju att det ofta är en kortare period som kampanjer överlappar eller går att kombinera innan det dras in.

Skrivet av Adrenalinkick:

Såklart att det är bättre att göra allt på ett bräde. Men så jag ska gå utan en telefon helt o hållet för att vänta på nya telefonen? Går ju tyvärr inte i dagens samhälle. De var väldigt strikta med att inbyte endast gick att göra när den var nollställd

Absolut, men var ju precis därför jag kontakta live köphjälpen och därefter kundtjänst.

Måste ju liksom få nya telefonen innan jag kan flytta över saker på gamla tfn...

Den färgen jag ville ha fanns inte heller i butik när jag gjorde ordern. Kom ju såklart i lager samma dag på kvällen men tänkte ju att det ska vara inga problem för kundtjänst bekräftat det:-/

MB: Gigabyte B650 Aorus Elite V2 | CPU: Ryzen 5, 7600X
GPU: AMD Asus TUF 7800 XT | Chassi: FD Meshify 2 compact
Ram: Teamgroup T-Create - 6000mhz 38-38-38-78

Intressant, lade en likadan beställning igår som skall hämtas imorgon, (egentligen idag men jobb kom emellan) får se hur detta utspelar sig

Förövrigt vad ska tot. priset på 256GB varianten landa på ifall man räknar bort värdet på själva trade in mobilen?

Vad är en "flosker"?

Skrivet av Floskel:

Intressant, lade en likadan beställning igår som skall hämtas imorgon, (egentligen idag men jobb kom emellan) får se hur detta utspelar sig

Förövrigt vad ska tot. priset på 256GB varianten landa på ifall man räknar bort värdet på själva trade in mobilen?

När du lade beställningen vad stod det då för pris i ordern?
För mig så stod det att det skulle kosta totalt ca 8000 kr, minns ej exakt prislapp. Men någonstans runt 8-8500kr.

Skrivet av Bozzeta:

Vad är en "flosker"?

Gå till inlägget

Vet inte, telefonen autocorrecta. Floskler kanske? Tomma/förvirrande ord?

MB: Gigabyte B650 Aorus Elite V2 | CPU: Ryzen 5, 7600X
GPU: AMD Asus TUF 7800 XT | Chassi: FD Meshify 2 compact
Ram: Teamgroup T-Create - 6000mhz 38-38-38-78

Skrivet av Floskel:

Intressant, lade en likadan beställning igår som skall hämtas imorgon, (egentligen idag men jobb kom emellan) får se hur detta utspelar sig

Förövrigt vad ska tot. priset på 256GB varianten landa på ifall man räknar bort värdet på själva trade in mobilen?

8591kr efter att 4000kr extrarabatten för inbyte har dragits av och förutsatt att du använde 10%-koden.

Jag tror inte att det har någon betydelse alls vad det står för pris i ordern. Jag lade själv en beställning i lördags och hämtade den i butik i går. På ordern stod det inget om några 4000:- extra i Trade-in, utan dem pengarna uppdaterades fakturan med när jag lämnade in den gamla mobilen i butik och dem godkänt skicket.

Helt övertygad om att det löser sig för er alla. Blir det problem så är det helt klart okunskap från deras anställda och ni får bara stå på er. Man hade ju 10 dagar på sig att lämna in sin gamla mobil så så länge man har köpt S25:an och lagt med ett inbyte under den Trade-in perioden så har man nog tillräckligt på benen för att kräva att dealen efterföljs.

Jag gjorde en beställning i fredags den 29:e och valde collect at store i Ulricehamn där jag bor. Åkte dit efter jobbet och lämnade in min inbytesenhet samtidigt som jag fick en s25 ultra i handen. Killen som tog emot den sa att han kunde inte säkert säga vilken modell av telefon jag lämnade in på grund av att den ej startade så jag skulle få vänta tills deras tekniker kollat på den, och detta skulle ske på måndagen 1:a sept. Fick SMS att de tittat på telefonen och att jag var välkommen in. Tänkte att jag kanske var tvungen att godkänna att de tar enheten eller något så jag åker dit efter jobbet igen, och han ger tillbaka telefonen och säger att den är bara värd 79:-. Så jag säger ”ja men plus 4000:-, så den vill jag inte ha tillbaka” Då ser han ut som ett frågetecken och kollar runt efter aktiva kampanjer på deras dator, hittar inget om detta säger han. Jag förklarar läget, han säger då att de ska höra av sig när de har tittat närmare på detta… Tyvärr är det problem VARJE gång när man ska handla eller diskutera något i denna butik, så tråkigt. Men jag kommer inte ge mig, det är ju butiken som inte klarat av att fullfölja stegen för Trade-in.

Fractal Design Define 7 - AMD 5700X3D - Noctua NH-D15S Chromax Black - MSI Suprim X 3090 - Samsung 970 EVO Plus 1TB NVME - Samsung 860 EVO 1TB SSD - ASUS ROG B550-F Gaming Wi-fi - 2x16GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz CL16 - EVGA SuperNOVA G2 850W - LG OLED55CX - Steelseries Rival 710 - Steelseries Apex 150 Keyboard - Steelseries
Arctis Nova Pro Wireless

Skrivet av Akuma85:

Jag gjorde en beställning i fredags den 29:e och valde collect at store i Ulricehamn där jag bor. Åkte dit efter jobbet och lämnade in min inbytesenhet samtidigt som jag fick en s25 ultra i handen. Killen som tog emot den sa att han kunde inte säkert säga vilken modell av telefon jag lämnade in på grund av att den ej startade så jag skulle få vänta tills deras tekniker kollat på den, och detta skulle ske på måndagen 1:a sept. Fick SMS att de tittat på telefonen och att jag var välkommen in. Tänkte att jag kanske var tvungen att godkänna att de tar enheten eller något så jag åker dit efter jobbet igen, och han ger tillbaka telefonen och säger att den är bara värd 79:-. Så jag säger ”ja men plus 4000:-, så den vill jag inte ha tillbaka” Då ser han ut som ett frågetecken och kollar runt efter aktiva kampanjer på deras dator, hittar inget om detta säger han. Jag förklarar läget, han säger då att de ska höra av sig när de har tittat närmare på detta… Tyvärr är det problem VARJE gång när man ska handla eller diskutera något i denna butik, så tråkigt. Men jag kommer inte ge mig, det är ju butiken som inte klarat av att fullfölja stegen för Trade-in.

Kan av egen erfarenhet instämma att det varierar väldigt mycket från butik till butik. Ska tbh åka till en annan imorgon som jag vet brukar fokusera på kunden och inte sina sketna säljsiffror.

MB: Gigabyte B650 Aorus Elite V2 | CPU: Ryzen 5, 7600X
GPU: AMD Asus TUF 7800 XT | Chassi: FD Meshify 2 compact
Ram: Teamgroup T-Create - 6000mhz 38-38-38-78

