Elgiganten S25 ultra flosker

Låter jättekonstigt, under hela köpprocessen ser man ju att erbjudandet om 4000kr extra för inbyte är aktivt och efter att ha klickat igenom köpet står det att inbytet måste genomföras i butik inom 10 dagar. Så jag kan inte se hur det kan finnas argument för att man inte ska få den inbytesrabatten om man fullföljer inbytet inom den tiden.
Det som är gör det lite svårare för dig att få din röst hörd är att på själva orderbekräftelsen som man får i mailen så står det inget om inbytesbeloppen, men det förändrar egentligen inte situationen.
Hade jag varit du hade jag lämnat in telefonen ändå och sen startat en dialog med deras kundtjänst samt stoppat betalningen under tiden.