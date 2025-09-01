Elgiganten S25 ultra flosker

Hej,

Skapar en tråd så vi ej spammar dagens fynd tråden.

Lade en beställning på s25 ultra förra veckan strax efter att tipset kom in.

Ringde supporten och fick bekräftat att det var OK att komma in när telefonen anländer, jag poängterar att det är efter helgen och att det är otydlig med informationen. Supporten sa flera ggr att det är inga problem.

Ser idag i order på hemsidan att trade in bonusen ej syns? Ringer igen till support, de säger att det ska lösa sig i butik.

Går till butik idag efter att ha hämtat telefonen från posten, anställda frågar kollega som frågar butikschef som säger att jag måste tillbaka till supporten.

Irriterande, slöseri med tid och lite bitter att det finns risk att jag blir nu nekad av supporten också fastän jag fått OK två gånger.