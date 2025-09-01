Lenovo Yoga Pro 9 i9 13th gen 64GB RAM RTX 4700

Säljer min laptop.

Den är i bra skick.

Den passar bra till gaming och video redigering och mycket mer.

Fortfarande garanti tills 2026 februari.

Finns möjlighet att förlänga garantin också.

Mitt pris är väldigt bra med tanke på datorns hårdvara och den har fortfarande garanti och man kan förlänga den.

Nypriset är 29000

Hårdvara:

Processor

1x 13th Generation Intel® Core™ i9-13905H Processor(Core™ i9-13905H)

Minne

1x 64GB LPD5X-6400

Operativsystem

Windows 11 Pro 64(FI:Finnish,SV:Swedish,DK:Danish,NONorwegian,EN:English

Hårddiskar

1x 1 TB SSD PCIe

Trådlöst nätverk

1x Wi-Fi 6E 2x2 AX; Bluetooth® 5.1

Kamera

1x 5MP RGB+IR with Dual Array

Grafikkort:

1x NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB

Skärm

14.5" 3K Touch Skärm

Läs hela annonsen här