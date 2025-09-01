Lenovo Yoga Pro 9 i9 13th gen 64GB RAM RTX 4700

Mrgreedyz
Säljer min laptop.
Den är i bra skick.
Den passar bra till gaming och video redigering och mycket mer.
Fortfarande garanti tills 2026 februari.
Finns möjlighet att förlänga garantin också.
Mitt pris är väldigt bra med tanke på datorns hårdvara och den har fortfarande garanti och man kan förlänga den.
Nypriset är 29000
Hårdvara:
Processor
1x 13th Generation Intel® Core™ i9-13905H Processor(Core™ i9-13905H)
Minne
1x 64GB LPD5X-6400
Operativsystem
Windows 11 Pro 64(FI:Finnish,SV:Swedish,DK:Danish,NONorwegian,EN:English
Hårddiskar
1x 1 TB SSD PCIe
Trådlöst nätverk
1x Wi-Fi 6E 2x2 AX; Bluetooth® 5.1
Kamera
1x 5MP RGB+IR with Dual Array
Grafikkort:
1x NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB
Skärm
14.5" 3K Touch Skärm
