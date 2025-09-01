Söker efter ett VR-headset till PC.

Jag har ett HTC Vive (headset och handkontroller i kanonskick, basstationer ingår)

och ett Oculus Rift (headset och basstation).

Pris:

1000:- för Vive

500:- för Rift

1100:- för båda

Vet inte priserna är på tok för höga, men vi kan ju börja nånstans.