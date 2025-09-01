Söker efter ett VR-headset till PC.

Tjabba!
Då var det min tur att haka på "flugan" vr-headset.
Någon som har ett Oclulus, Vive eller liknande som ligger och dammar? - låt mig köpa det istället.
Kom med förslag
Läs hela annonsen här
❀ Det som inte för något ont med sig, är inte heller gott nog ❀
Jag har ett HTC Vive (headset och handkontroller i kanonskick, basstationer ingår)
och ett Oculus Rift (headset och basstation).
Pris:
1000:- för Vive
500:- för Rift
1100:- för båda
Vet inte priserna är på tok för höga, men vi kan ju börja nånstans.
Riften låter ju intressant, hur funkar det med kopplingen till datorn? Trådat antar jag?
Två USB och en HDMI
vart finns det?
Jag bor i Karlstad, kan absolut skicka men frakten blir ju en hyfsat stor del av totalen.
Prylar säljes,
köpes,
bytes
och skänkes
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.