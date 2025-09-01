Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Söker efter ett VR-headset till PC.

Söker efter ett VR-headset till PC.

Tjabba!

Då var det min tur att haka på "flugan" vr-headset.
Någon som har ett Oclulus, Vive eller liknande som ligger och dammar? - låt mig köpa det istället.

Kom med förslag

Jag har ett HTC Vive (headset och handkontroller i kanonskick, basstationer ingår)
och ett Oculus Rift (headset och basstation).

Pris:
1000:- för Vive
500:- för Rift

1100:- för båda

Vet inte priserna är på tok för höga, men vi kan ju börja nånstans.

Riften låter ju intressant, hur funkar det med kopplingen till datorn? Trådat antar jag?

Två USB och en HDMI

vart finns det?

Jag bor i Karlstad, kan absolut skicka men frakten blir ju en hyfsat stor del av totalen.

