Corsair SF600 80 Plus Platinum 600W säljes pga uppgradering av GPU

Hej,

På grund av uppgradering av GPU(9070 XT) och krav på ett kraftfullare nätagg så säljer jag mitt Corsair SF600 80 Plus Platinum till bättre behövande. Nätaggregatet är inköpt på Komplett.se i januari 2021 och kvitto finns. Har fungerat fantastiskt bra och har aldrig märkt att fläkten startat, extremt tyst och effektivt nätaggregat oavsett. Suttit i SFF chassi med dammfilter så det är rent och fint, nyskick!

Bor i Färjestaden på Öland, men har inga problem att skicka paket med posten. Alla tillbehör följer med förutom originalkartongen(skickar den i kartongen från mitt nya SF1000). Köparen betalar för frakten.

