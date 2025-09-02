Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Nytt SF850 80+ Platinum ATX 3.1 säljes

Säljer mitt helt nya SF850 80+ Platinum av den enkla anledningen att jag behöver 4st PCIe-strömkablar(3 till GPU och en till AIO) och det går just nu inte köpa 400mm långa PCIe-kablar(typ 5) från Corsair. Inköpt i slutet av maj 2025 från Amazon.se och har sedan legat i sin kartong fram till sista helgen i augusti när mitt nya grafikkort skulle installeras och jag insåg att det var lättare att byta nätaggregat till SF1000 än att få tag i en extra PCIe-strömkabel(typ 5) i rätt längd(Corsair säljer för tillfället bara typ 5 kablar i längden 650mm).

OBS. Nätaggregatet har de nya typ 5 kablarna med en mindre kontakt på PSU-sidan, så det går inte använda äldre kablar av typ 4 i detta nätaggregat.

Nätaggregatet är helt nytt men varit uppackat och provkört några timmar under helgen som varit. Kvitto finns(7 års garanti) och alla tillbehör och kartong följer med. Köparen betalar för eventuell frakt.

Ryzen 7 5800X3D || Powercolor AMD Radeon RX 6800 16Gb || G.Skill Flare X 16GB 3200MHz CL14 || Gigabyte B550I Aorus Pro AX || Corsair 34WQHD240-C OLED || Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB || Samsung SSD 990 PRO 4TB || Corsair SF600 || Thor Zone NANOQ R Chalk || 3xNoctua NF-A14x25 G2 PWM || Corsair iCUE LINK TITAN 280 AIO

Medlem

Kan du tänka dig 1200 + frakt (om du inte råkar ha vägarna förbi sthlm)?

Samsung 77" S90C QD-OLED || LG OLED 42C2 || Sony 77" A80J OLED || 2x Asus PG32UCDM 32" || Lian Li A4-H2O, Asus ROG STRIX B850-I GAMING WIFI, Asus ROG Loki SFX-L 850W, AMD 9950x3D, 64GB DDR5 6000 CL30, 4TB SN850X, NVIDIA RTX 5090 FE ||  Macbook Pro 14" M4 Pro 1TB 48GB || Asus ROG Azoth med Black Ink V2s (205g0) + Asus ROG Harpe ACE

Medlem
Nytt bud: 1 200 kr + frakt
