Ryzen 7 5800X3D || Powercolor AMD Radeon RX 6800 16Gb || G.Skill Flare X 16GB 3200MHz CL14 || Gigabyte B550I Aorus Pro AX || Corsair 34WQHD240-C OLED || Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB || Samsung SSD 990 PRO 4TB || Corsair SF600 || Thor Zone NANOQ R Chalk || 3xNoctua NF-A14x25 G2 PWM || Corsair iCUE LINK TITAN 280 AIO
Nytt SF850 80+ Platinum ATX 3.1 säljes
Toss3
Medlem ★
●
Visa signatur
Samsung 77" S90C QD-OLED || LG OLED 42C2 || Sony 77" A80J OLED || 2x Asus PG32UCDM 32" || Lian Li A4-H2O, Asus ROG STRIX B850-I GAMING WIFI, Asus ROG Loki SFX-L 850W, AMD 9950x3D, 64GB DDR5 6000 CL30, 4TB SN850X, NVIDIA RTX 5090 FE || Macbook Pro 14" M4 Pro 1TB 48GB || Asus ROG Azoth med Black Ink V2s (205g0) + Asus ROG Harpe ACE
Toss3
Medlem ★
●
Visa signatur
Samsung 77" S90C QD-OLED || LG OLED 42C2 || Sony 77" A80J OLED || 2x Asus PG32UCDM 32" || Lian Li A4-H2O, Asus ROG STRIX B850-I GAMING WIFI, Asus ROG Loki SFX-L 850W, AMD 9950x3D, 64GB DDR5 6000 CL30, 4TB SN850X, NVIDIA RTX 5090 FE || Macbook Pro 14" M4 Pro 1TB 48GB || Asus ROG Azoth med Black Ink V2s (205g0) + Asus ROG Harpe ACE