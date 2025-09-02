Prisförslag dator

Hej,
Söker hjälp att värdera min dator.
Följande specs:
Grafikkort : XFX Radeon RX 6950 XT Speedster Merc
Processor : AMD Ryzen 5600x
Minne : 2st 16gb 3200mhz Corsair Vengance RGB LED pro
Övrig hårdvara :
Phanteks Eclipse P500a
Gigabyte X570 Aorus Ultra :
Seasonic Focus GX 850W :
Samsung 860 EVO Series 1TB :
Artic Liquid Freezer II 280 - CPU Vattenkylare :
Noctuna Redux NF-S12B 1st :
Noctuna Redux NF-P14s 2st :
Knappt spelat något senaste två åren och väldigt lite allmänt. Aldrig hårt körd och inte overclockad så väl jag kommer ihåg.
Tack!