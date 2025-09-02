Prisförslag dator

Hej,

Söker hjälp att värdera min dator.

Följande specs:

Grafikkort : XFX Radeon RX 6950 XT Speedster Merc

Processor : AMD Ryzen 5600x

Minne : 2st 16gb 3200mhz Corsair Vengance RGB LED pro

Övrig hårdvara :

Phanteks Eclipse P500a

Gigabyte X570 Aorus Ultra :

Seasonic Focus GX 850W :

Samsung 860 EVO Series 1TB :

Artic Liquid Freezer II 280 - CPU Vattenkylare :

Noctuna Redux NF-S12B 1st :

Noctuna Redux NF-P14s 2st :

Knappt spelat något senaste två åren och väldigt lite allmänt. Aldrig hårt körd och inte overclockad så väl jag kommer ihåg.

Tack!