Transmissionsolja ger nytt rekord med GTX 1060

Skrivet av Maxizor: Luktar framförallt illa när den är "använd", färsk olja luktar betydligt mindre. Men är väldigt jobbig på alla sätt att hantera... Så Verkar sjukt opraktiskt oavsett!

Ja, det kan jag väl hålla med om. Men tycker inte att ny ATF olja luktar speciellt trevligt heller.

Helt klart! Lär bli riktigt jobbigt att hantera.

Skrivet av Solanum95: ATF olja luktar inte illa, iaf tycker inte jag det

Alla är vi olika bevisligen, tycker inte den doften är trevlig öht