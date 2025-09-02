Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Transmissionsolja ger nytt rekord med GTX 1060

1
Melding Plague

Transmissionsolja ger nytt rekord med GTX 1060

Trashbench sätter nytt rekord med GTX 1060 i 3DMark Fire Strike.

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Ouff, lär inte vara kul att vistas i det rummet, transmissionsolja är känd för att vara rätt illaluktande.

Medlem
Skrivet av Mayth:

Ouff, lär inte vara kul att vistas i det rummet, transmissionsolja är känd för att vara rätt illaluktande.

Luktar framförallt illa när den är "använd", färsk olja luktar betydligt mindre.

Men är väldigt jobbig på alla sätt att hantera... Så Verkar sjukt opraktiskt oavsett!

Medlem

Kan detta vara en framtida räddning för en lidande bilindustri? När alla bilar blir elektriska får verkstäder gå över till att byta olja på datorer istället! Vill du ha extra spolarvätska till skärmen? Inga problem!

Medlem
Skrivet av Mayth:

Ouff, lär inte vara kul att vistas i det rummet, transmissionsolja är känd för att vara rätt illaluktande.

ATF olja luktar inte illa, iaf tycker inte jag det

Medlem
Skrivet av Maxizor:

Luktar framförallt illa när den är "använd", färsk olja luktar betydligt mindre.

Men är väldigt jobbig på alla sätt att hantera... Så Verkar sjukt opraktiskt oavsett!

Ja, det kan jag väl hålla med om. Men tycker inte att ny ATF olja luktar speciellt trevligt heller.

Helt klart! Lär bli riktigt jobbigt att hantera.

Skrivet av Solanum95:

ATF olja luktar inte illa, iaf tycker inte jag det

Alla är vi olika bevisligen, tycker inte den doften är trevlig öht

Medlem
Skrivet av Eestimees:

Kan detta vara en framtida räddning för en lidande bilindustri? När alla bilar blir elektriska får verkstäder gå över till att byta olja på datorer istället! Vill du ha extra spolarvätska till skärmen? Inga problem!

viktigt att skicka datorn på service varje år eller efter 1500speltimmar.

Medlem

Finns olja för användning med el, alla högvoltstransformatorer är fyllda med denna olja, kanske bättre och enklare att använda den typen.

Medlem

Hela den här artikeln känns AI-skriven från början till slut.

Medlem
Skrivet av hasseb64:

Finns olja för användning med el, alla högvoltstransformatorer är fyllda med denna olja, kanske bättre och enklare att använda den typen.

ja troligen är funktionen liknande men tippar att olja faktiskt ämnad för ändamålet lär troligen vara en betydligt snällare mot materialen doppade i dem då hydraulolja/växellådsolja kan va rätt bitsk mot diverse material.

vill dock ha för mig att transformatorolja även det sakta löser upp diverse material när det använts i datorer hos experimenterande datorbyggare så inte helt optimalt det heller för längre perioder även om vi snackar flera år innan det faktiskt blir ett problem.

Medlem

"Nytt rekord" är väl att ta i. I videon så påpekas det också rätt tydligt att det inte är något spektakulärt rekord i och med att texten "Found 8 benchmark results" döljs skämtsamt.

Så... av totalt 8 submissions som matchar just hans config så kom han överst. Nog för att det är en kul video, men att kalla det rekord är clickbait.

Medlem
Skrivet av Rouge of Darkness:

ja troligen är funktionen liknande men tippar att olja faktiskt ämnad för ändamålet lär troligen vara en betydligt snällare mot materialen doppade i dem då hydraulolja/växellådsolja kan va rätt bitsk mot diverse material.

vill dock ha för mig att transformatorolja även det sakta löser upp diverse material när det använts i datorer hos experimenterande datorbyggare så inte helt optimalt det heller för längre perioder även om vi snackar flera år innan det faktiskt blir ett problem.

Förr var transformatorolja riktigt elak mot både miljön och hälsan, men den var inte elektisktledande då man har till exempel starkströmsbrytare i oljebad.
Det finns transmissionsolja som är stygg mot rödmetaller, typ brons och mässing. Förmodligen även koppar.
Så har man otur äter oljan upp valda delar på kretskortet.

Medlem
Skrivet av Mayth:

Ja, det kan jag väl hålla med om. Men tycker inte att ny ATF olja luktar speciellt trevligt heller.

Helt klart! Lär bli riktigt jobbigt att hantera.

Alla är vi olika bevisligen, tycker inte den doften är trevlig öht

Då tycker jag att du ska prova ATF-olja från en låda med brända lameller.
Eller inte.......

Medlem
Skrivet av Olof_B:

Förr var transformatorolja riktigt elak mot både miljön och hälsan, men den var inte elektisktledande då man har till exempel starkströmsbrytare i oljebad.
Det finns transmissionsolja som är stygg mot rödmetaller, typ brons och mässing. Förmodligen även koppar.
Så har man otur äter oljan upp valda delar på kretskortet.

tror inte någon form av olja är elektriskt ledande? är generellt bara skiten som är det.

och jag vet vad transformatorolja är och vad det generellt används till.

och ja troligen även "ren" koppar med tanke på att både brons och mässing är en blandning av koppar och zink eller koppar och tenn minns dock inte vilken som är vilken av dem men tror det är mässing som är koppar+zink men inte helt hundra.

Medlem

En vanlig mineralolja borde vara OK. Har labbats med oljekylning otaliga gånger under åren på nätet.

Medlem
Skrivet av Rouge of Darkness:

tror inte någon form av olja är elektriskt ledande? är generellt bara skiten som är det.

och jag vet vad transformatorolja är och vad det generellt används till.

och ja troligen även "ren" koppar med tanke på att både brons och mässing är en blandning av koppar och zink eller koppar och tenn minns dock inte vilken som är vilken av dem men tror det är mässing som är koppar+zink men inte helt hundra.

En del oljor är idag till viss del ledande och då via dom tillsatser som tillsätts, finns olja med Molybden (Molybdenum Disulfide) och andra olika former av liknande tillsatser som är tänkt att hjälpa glidlager att hantera högre belastningar. Alltså den form av lager som finns i motorer och till viss del i växellådor.
Dess funktion är att fylla upp små ojämnheter i lagerytan, varvid den yta som tar upp lasten blir större.

Kan tänka mig att det blir lockande för dom tillsatserna att fylla upp ytan mellan ledningsbanorna och även under SMD kretsar, över tid.

Transformatorolja är nog den enda olja jag kan tänka mig är säker då den är avsedd för applikation där kravet är icke ledande, men även då bör man vara försiktig då jag misstänker att vissa plaster kan lösas upp.

Medlem

Den här gojan har vi på jobbet i en av våra större maskiner.
Paratherm NF heter det och cirkulerar direkt genom lindningarna på ett par ganska biffiga stegmotorer.
Transformatorolja fick absolut inte användas när Parathermen var slut. Lite oklart varför faktiskt då
det som kyls är i princip samma saker som i en transformator.
Skulle säkert funka att kyla en dator med, ofärgat och missfärgar inget !
https://www.paratherm.com/heat-transfer-fluids/paratherm-nf-h...

Medlem
Skrivet av Ganymede:

Den här gojan har vi på jobbet i en av våra större maskiner.
Paratherm NF heter det och cirkulerar direkt genom lindningarna på ett par ganska biffiga stegmotorer.
Transformatorolja fick absolut inte användas när Parathermen var slut. Lite oklart varför faktiskt då
det som kyls är i princip samma saker som i en transformator.
Skulle säkert funka att kyla en dator med, ofärgat och missfärgar inget !
https://www.paratherm.com/heat-transfer-fluids/paratherm-nf-h...

Kan vara så enkelt att den inte är blandbar med vad som helst.
Om/när vi ska byta processvätskor i våra tvättar eller bearbetningsmaskiner, till annan typ eller märke, så behövs en initialrengöring för att få bort risken att vätskorna påverkar varann på fel sätt.

Detta lär ha nyttjas av skrupellösa tvättmedelsförsäljare, då man ofta historiskt har gjort för fet blandning av tvättmedel, vilket skapar avlagringar i tvättmaskinen. Denna försäljare skickar då in sitt fina tvättmedel vilket löser upp allt jox och gör en skinande ren tvättmaskin. Problemet är bara att man fortsätter dosera fel, vilket gör att efter ett tag så ser tvättmaskinen ut som den gjorde innan. Och nästa försäljare kommer med SITT tvättmedel, och cirkusen går ett varv till.

Medlem

Fan vad nice!
Lite överklockningsnyheter på Sweclockers

