7800x3d säljes eller bytes.

12700k@/7200c34@7800/msi z790 itx
säljes 7800x3d för jag bytt upp mig helt i onödan till 9800x3d men nu kan jag iaf kunna mecka med cpu jämfört med en låst 7800x3d
kan tänka mig byta mot en 13900k/14900k
bor i gbg, frölunda.
Jag är ute efter en 7800x3d för att ersätta min 7600X, bor nära frölunda! Kan erbjuda 2800 + hämtning!
/ Victor
