7800x3d säljes eller bytes.

säljes 7800x3d för jag bytt upp mig helt i onödan till 9800x3d men nu kan jag iaf kunna mecka med cpu jämfört med en låst 7800x3d

kan tänka mig byta mot en 13900k/14900k
bor i gbg, frölunda.

Jag är ute efter en 7800x3d för att ersätta min 7600X, bor nära frölunda! Kan erbjuda 2800 + hämtning!

