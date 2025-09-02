Logitech Pro X Hörlurar

Säljer nu detta headset pga extremt låg användning. Visade sig att jag helt enkelt inte gillar hörlurar, inget fel på hörlurarna i sig för de fungerar klockrent. Ps: detta är den trådade varianten och inte den utan.

Det är i nyskick för jag har inte använt det alls utan det har spenderat majoriteten av sin tid i en plastback tills jag hittade det igen

Går skickas, men då mot förskottsbetalning. Annars hämtas det i Borås!

Läs hela annonsen här