Mindre äldre "IT-park" bortskänkes. 5 datorer utan hårddiskar.

Vi avvecklar kontorsutrustning och med det tänkte jag kolla om nån vill ta en chans att rädda några av komponenterna.

Det är äldre datorer med tidsenliga CPU:er, flera med rejäla stora tower-kylare. Vissa förlegade delar, vissa mer moderna. PSU:er har bytts ut i vissa av dom nyligen så är lite fräschare än resten.

Samtliga har sina SSD-diskar borttagna av datasäkerhetsskäl.

Kort sammanfattning av burkarna som finns:

1. Större Antec-chassi med GTX 970, 32gb DDR3-ram, ingen PSU

2. Mindre Fractal-chassic med PSU BeQuiet BQT-L8-CM-630W, 64gb DDR4-ram GPU av möjligtvis GTX 700-serie. Moderkort GA-Z87-HD3

3. Coolermaster "kub"-chassi, 8gb ram, någon intel-cpu

4. Litet Antec-chassi med Intel-cpu, har agerat PFSense-router och funkat utmärkt för det, så har dubbla nätverkskort. Corsair 600watt-PSU

5. Rack-chassi med gigabyte-moderkort GA-P55-UD4, intel-cpu av något slag. 16gb ram. Bra BeQuiet-nätagg modell S8-600watt

Hämtas i Gamla Stan. Man får hämta rubbet och plocka det man vill ha från prylarna.

Du kan få hjälp att bära ut burkar till bil förslagsvis, vid Kornhamnstorg.

Smidighet i hämtning prioriteras över rättvisa kring när man hört av sig.

