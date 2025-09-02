Mindre äldre "IT-park" bortskänkes. 5 datorer utan hårddiskar.

Vi avvecklar kontorsutrustning och med det tänkte jag kolla om nån vill ta en chans att rädda några av komponenterna.
Det är äldre datorer med tidsenliga CPU:er, flera med rejäla stora tower-kylare. Vissa förlegade delar, vissa mer moderna. PSU:er har bytts ut i vissa av dom nyligen så är lite fräschare än resten.
Samtliga har sina SSD-diskar borttagna av datasäkerhetsskäl.
Kort sammanfattning av burkarna som finns:
1. Större Antec-chassi med GTX 970, 32gb DDR3-ram, ingen PSU
2. Mindre Fractal-chassic med PSU BeQuiet BQT-L8-CM-630W, 64gb DDR4-ram GPU av möjligtvis GTX 700-serie. Moderkort GA-Z87-HD3
3. Coolermaster "kub"-chassi, 8gb ram, någon intel-cpu
4. Litet Antec-chassi med Intel-cpu, har agerat PFSense-router och funkat utmärkt för det, så har dubbla nätverkskort. Corsair 600watt-PSU
5. Rack-chassi med gigabyte-moderkort GA-P55-UD4, intel-cpu av något slag. 16gb ram. Bra BeQuiet-nätagg modell S8-600watt
Hämtas i Gamla Stan. Man får hämta rubbet och plocka det man vill ha från prylarna.
Du kan få hjälp att bära ut burkar till bil förslagsvis, vid Kornhamnstorg.
Smidighet i hämtning prioriteras över rättvisa kring när man hört av sig.
