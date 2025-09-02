Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Mindre äldre "IT-park" bortskänkes. 5 datorer utan hårddiskar.

Mindre äldre "IT-park" bortskänkes. 5 datorer utan hårddiskar.

Vi avvecklar kontorsutrustning och med det tänkte jag kolla om nån vill ta en chans att rädda några av komponenterna.

Det är äldre datorer med tidsenliga CPU:er, flera med rejäla stora tower-kylare. Vissa förlegade delar, vissa mer moderna. PSU:er har bytts ut i vissa av dom nyligen så är lite fräschare än resten.
Samtliga har sina SSD-diskar borttagna av datasäkerhetsskäl.
Kort sammanfattning av burkarna som finns:

1. Större Antec-chassi med GTX 970, 32gb DDR3-ram, ingen PSU
2. Mindre Fractal-chassic med PSU BeQuiet BQT-L8-CM-630W, 64gb DDR4-ram GPU av möjligtvis GTX 700-serie. Moderkort GA-Z87-HD3
3. Coolermaster "kub"-chassi, 8gb ram, någon intel-cpu
4. Litet Antec-chassi med Intel-cpu, har agerat PFSense-router och funkat utmärkt för det, så har dubbla nätverkskort. Corsair 600watt-PSU
5. Rack-chassi med gigabyte-moderkort GA-P55-UD4, intel-cpu av något slag. 16gb ram. Bra BeQuiet-nätagg modell S8-600watt

Hämtas i Gamla Stan. Man får hämta rubbet och plocka det man vill ha från prylarna.
Du kan få hjälp att bära ut burkar till bil förslagsvis, vid Kornhamnstorg.

Smidighet i hämtning prioriteras över rättvisa kring när man hört av sig.

Hej
Jag kan hämta efter överenskommelse.
Mvh Robert

Hämtar gärna när det passar!

Mvh

Hej, hämtar gärna cooler-master kuben om den finns kvar. Bor i närheten så kan droppa förbi när som helst.

Finns det något kvar sen så hämtar jag gärna det men det är ingen prio, jag använder det eller skänker vidare men det finns säkert någon utan dator som blir gladare än mig

Hej alla, tack för visat intresse! Har skänkt bort allt nu till en som var kvick på DM och att dyka upp.

Jag avslutar annonsen här med att också nämna att vi har ett stort rackskåp på hjul vi kommer behöva göra oss av med när vi väl hunnit fotografera och lägga upp annons. Så är nån redan nu het på gröten där så kan man DM:a mig.

Annonsen är avslutad

