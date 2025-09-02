Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

MacBook Air M1 13" (2020) - 16GB - 1TB - Space Gray - AppleCare+

1
Säljer en MacBook Air M1 13" med 16 GB RAM och 1TB SSD.

Datorn är köpt vid release i princip. Har fungerat bra men fick en Macbook Pro M1 genom jobbet 2021 och den här Macbook Air har mest legat sedan dess.

90% batteri. 200+ battericykler.

Fint skick. Inga repor eller skador. Laddare och sladd är mer eller mindre oanvända då den laddats i med dock i regel.

Återställd. Kommer med AppleCare+ till nästa år (2026) som säkerligen kan förnyas.

Finns i Stockholm. Kanske kan erbjuda leverans i Storstockholm.
Skickas mot full betalning.
Endast swish för all betalning.
Studenter som kan visa det får 5% rabatt

Har flera försäljningar här på swec och bra renommé. Kan säkerligen presentera någon referens om det önskas.

Bud eller köp nu-pris.

Lägger bud 4000kr plus frakt

4500kr + frakt.

