MacBook Air M1 13" (2020) - 16GB - 1TB - Space Gray - AppleCare+

Säljer en MacBook Air M1 13" med 16 GB RAM och 1TB SSD.
Datorn är köpt vid release i princip. Har fungerat bra men fick en Macbook Pro M1 genom jobbet 2021 och den här Macbook Air har mest legat sedan dess.
90% batteri. 200+ battericykler.
Fint skick. Inga repor eller skador. Laddare och sladd är mer eller mindre oanvända då den laddats i med dock i regel.
Återställd. Kommer med AppleCare+ till nästa år (2026) som säkerligen kan förnyas.
Finns i Stockholm. Kanske kan erbjuda leverans i Storstockholm.
Skickas mot full betalning.
Endast swish för all betalning.
Studenter som kan visa det får 5% rabatt
Har flera försäljningar här på swec och bra renommé. Kan säkerligen presentera någon referens om det önskas.
Bud eller köp nu-pris.
Lägger bud 4000kr plus frakt
4500kr + frakt.
