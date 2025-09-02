HP Omen 16 Gaming laptop (30dagar gammal, nyskick) Ryzen AI 7-350, RTX 5070, 16GB, DDR5

Jag säljer min HP Omen 16 Gaminglaptop, som jag köpte för ca 30 dagar sedan hos elgiganten. Datorn är i perfekt skick, utan skador eller synligt slitage, säljer den pga ändrade behov.

Datorn är kraftfull, klarar dom flesta spelen på relativt höga inställningar, så här har du chansen att köpa en kraftfull laptop till ett billigare pris än i butik.

Orginalkvitto finns elektroniskt om så önskas, garantin gäller. Jag skickar med ett laptop stativ som är bra för luftflödet. Datorn har HDMI 2.1 vilket gör att du kan spela med en extern skärm och maxa Hz om du känner för det.

Använd sparsamt, även med extern skärm, tangentbord och mus, så inget slitage på knappar och pad.

Tekniska specifikationer:

Processor: AMD Ryzen AI 7 350

Grafikkort: Nvidia GeForce RTX 5070 (8 GB)

Lagring: 512 GB, M.2 PCIe NVMe SSD Gen 4

Skärm: 16" QHD (1920x1200) 144hz IPS

RAM: 16 GB, DDR5 5600Mhz (Går att uppgradera till max 32gb)

Operativsystem: Windows 11 Home

WiFi 6

Anslutningar:

USB-C

USB-A

HDMI 2.1

Hörlursuttag (3.5mm)

Nypris: 19499:-

Mitt pris: 16500:-

Hämtas/skickas

