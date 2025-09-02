Forum Datorer och system Mobiltelefoner Tråd

Vill google få bort äldre Google telefoner? (Försämrad batteritid Google Pixel 6a)

1
Vill google få bort äldre Google telefoner? (Försämrad batteritid Google Pixel 6a)

Hej,

Jag har en Google Pixel 6a telefon, och på senast tiden har Google börjat skicka ut konstiga grejer om att mitt batteri är dåligt och behöver bytas ut.

Jag fick det här mejlet för ett tag sedan:

Nu har jag även fått notiser om att mitt batteri börjar bli sämre, men det känns som detta är planerat från Google genom att de pushar ut en uppdatering som försämrar batteritiden för att man ska köpa en ny telefon eller en nyare modell. Någon som upplevt liknande med Google telefoner?

Det står i mejlet varför du har fått sämre batteritid. Gå in på länken och kolla om du kan få ett nytt batteri på deras bekostnad.

jag tror inte google skulle ljuga om sånnahär saker, och om dem gjorde det skulle dem nog inte skicka ut ett mail där dem rakt upp och ned ljuger. Skulle vara väldigt enkelt för nån att motbevisa dem och stämma skiten ur dem

Det gäller bara vissa Pixel 6a som har batterier med tillverkningsfel, om det var någon konspiration från Google så skulle de nog göra det för alla.

Min Pixel 6a är t.ex. inte drabbad, även om jag önskar att den vore det (ersättningen de erbjuder är ungefär hälften av vad jag betalade för den och min ligger bara på runt 120 laddcykler så jag har många år kvar innan det blir ett problem).

Du kan få batteriet utbytt. Använd reklamationsrätten om du är inom 3 år så får du batteriet utbytt gratis. Annars kan man skicka telefonen till Comspot i Tyskland och få batteriet bytt utan kostnad, du behöver bara stå för kostnaden till och från Tyskland. Fin s också redan en tråd om detta här på Sweclockers

Läste på lite mer nu. Verkar som jag kan få 100$ i cash och lägga det på en ny telefon, alltid något men lite trist. Samtidigt kan jag ju ta emot pengarna och sedan köra på min Pixel 6a sålänge den håller och fungerar någorlunda bra. För har inte märkt något problem med batteriet ännu på den som alltid har varit enormt bra för mig.

Men oklart om jag kan få pengar då det beror på var man köpt telefonen tror jag. Ska kolla upp det.

du kanske inte har några problem nu men det verkar juh rätt allvarligt om man läser mailet, inte så kul om batteriet exploderar i fickan en dag.

Se mitt inlägg också. Du kan reklamera telefonen och få nytt batteri så beroende på ålder

Nej precis. Borde jag aktivera "Använd laddningsoptimering"? Just nu är det avstängt. Försökte hitta någon "snabb laddning" och stänga av det så jag inte riskerar något men hittade ingen sån funktion i inställningarna.

Jag köpte min Pixel 6a den 2023-03-10, men hittade inget kvitto på min mejl..får leta kvitto hemma men tveksamt om jag har det. Rätt så säker att jag köpte den i en butik här i Sverige då eftersom jag inte har något kvitto i min mejl-inkorg.

Jag skulle leta, för du ligger inom reklamationsrättens tid. Det finns ingen inställning för att slå på eller av snabbladdning i Pixel utan du måste använda en laddare som inte har stöd för snabbladdning. Och ja, slå på laddningsoptimering

Kolla bankutdrag det datumet och kontkta kjedjans kundttjänst alt butiken direkt med info dom behöver för att plocka fram kvitto så löser det sig säkerligen

Du kan använda t.ex. DevCheck för att kolla hur många laddcykler du är uppe i. Googles åtgärder aktiveras som de skriver först när du är uppe i 400 laddcykler, innan dess händer ingenting. Så beroende på hur mycket du använder mobilen så är det inte säkert att du kommer nå den gränsen inom mobilens naturliga livstid.

Jag satte på laddningsoptimering och valde sedan "Begränsa till 80%" istället för att välja smart laddning. Fortsätter köra på min vanliga USB-C laddkabel.

Jag kan ha kvittot fysiskt hemma men ringde Elgiganten och de lyckades hitta mitt kontoutdrag och mejla kvittot till mig. Behöver jag även mejla konsumentverket och ta ett mejl från dem till en fysisk Elgiganten butik och kräva att jag vill ha hela summan tillbaka(3990 kr)? Eller vad hade ni gjort?

Under inställningarna i min telefon står det att antalet laddningscykler är 400 st.

Jag hade väntat med att blanda in konsumentverket tills det blir problem butiker brukar vara mycket mer hjälpsamma om de inte känner sig anklagade för något.

Okej, tror du Elgiganten kommer ge mig pengarna tillbaka (dvs hela summan) mot att jag visar Google's mejl i trådstarten?

Det är nog väldigt osannolikt, de har ingen skyldighet att ge dig pengarna tillbaka. Om du reklamerar en vara så har säljaren enligt konsumentköplagen rätt att åtgärda felet, d.v.s. i första hand kommer de reparera produkten eller ge dig en ny. Vilket i det här fallet lär innebära ett batteribyte.

