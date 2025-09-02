Vill google få bort äldre Google telefoner? (Försämrad batteritid Google Pixel 6a)

Hej,

Jag har en Google Pixel 6a telefon, och på senast tiden har Google börjat skicka ut konstiga grejer om att mitt batteri är dåligt och behöver bytas ut.

Jag fick det här mejlet för ett tag sedan:

Nu har jag även fått notiser om att mitt batteri börjar bli sämre, men det känns som detta är planerat från Google genom att de pushar ut en uppdatering som försämrar batteritiden för att man ska köpa en ny telefon eller en nyare modell. Någon som upplevt liknande med Google telefoner?