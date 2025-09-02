- Plats
- Göteborg
- Registrerad
- Nov 2019
Eventuellt sälja/byte mot gamingdator/laptop - Elcykel Lyfco Eladio – MTB 27,5″, 250 W, 14 Ah
Säljer/byter nu cykeln pga att den används för lite. Väldigt få laddcykler på batteriet då cykeln mest stått inne i garaget. Underhållsladdad enligt manual.
Köptes ny 2023. Skyddsplasten sitter kvar på färddator.
Tillverkad i EU och har välkända komponenter som shimano, ananda, LG (batteri), suntour mm!
Ram & Design
Aluminiumram, sportig och tillverkad i Europa – hållbar och lätt.
Motor & Prestanda
250 W motor – tillräcklig kraft för stad och skogsstigar.
Batteri
Kraftfullt 36 V / 14 Ah (504 Wh) litiumbatteri med LG-celler. Semi-integrerat, avtagbart och låsbart. Ungefär 35 % längre räckvidd än standardbatterier. Upp till ca 75 km per laddning.
Växelsystem
24 växlar: Shimano Acera-kassett med Rapidfire SL-M315 växelväljare – smidiga växlingar och hög kvalitet.
Bromsar
Shimano hydrauliska skivbromsar (modell 920M) både fram och bak – precist grepp och säker bromsning under alla förhållanden.
Dämpning och Komfort
Suntour XCM framgaffel med justerbar dämpning – komfort även på skakig terräng.
Display & Instrumentering
Inbyggd Ananda D16 cykeldator med upplyst skärm som visar hastighet, sträcka, batterinivå, assistansnivå och återstående räckvidd.
Övriga komponenter
Aluminiumfälgar, SP-600 aluminium-pedaler
KMC Z72 kedja, Kenda K1027 däck, Royal Mach-RVS sadel
Laddning & Livslängd
Full laddning på 4–5 timmar, men cirka 75 % kapacitet nås redan efter 1 timmes laddning. Batteriet kan hålla över 1000 laddningscykler vid rätt skötsel.
Mått, vikt & Kapacitet
Vikt: ca 22 kg
Max belastning: ca 125 kg
Rekommenderad för personer ungefär 175–185 cm, men passar även något kortare eller längre cyklister.