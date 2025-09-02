Eventuellt sälja/byte mot gamingdator/laptop - Elcykel Lyfco Eladio – MTB 27,5″, 250 W, 14 Ah

Säljer/byter nu cykeln pga att den används för lite. Väldigt få laddcykler på batteriet då cykeln mest stått inne i garaget. Underhållsladdad enligt manual.

Köptes ny 2023. Skyddsplasten sitter kvar på färddator.

Tillverkad i EU och har välkända komponenter som shimano, ananda, LG (batteri), suntour mm!

Ram & Design

Aluminiumram, sportig och tillverkad i Europa – hållbar och lätt.

Motor & Prestanda

250 W motor – tillräcklig kraft för stad och skogsstigar.

Batteri

Kraftfullt 36 V / 14 Ah (504 Wh) litiumbatteri med LG-celler. Semi-integrerat, avtagbart och låsbart. Ungefär 35 % längre räckvidd än standardbatterier. Upp till ca 75 km per laddning.

Växelsystem

24 växlar: Shimano Acera-kassett med Rapidfire SL-M315 växelväljare – smidiga växlingar och hög kvalitet.

Bromsar

Shimano hydrauliska skivbromsar (modell 920M) både fram och bak – precist grepp och säker bromsning under alla förhållanden.

Dämpning och Komfort

Suntour XCM framgaffel med justerbar dämpning – komfort även på skakig terräng.

Display & Instrumentering

Inbyggd Ananda D16 cykeldator med upplyst skärm som visar hastighet, sträcka, batterinivå, assistansnivå och återstående räckvidd.

Övriga komponenter

Aluminiumfälgar, SP-600 aluminium-pedaler

KMC Z72 kedja, Kenda K1027 däck, Royal Mach-RVS sadel

Laddning & Livslängd

Full laddning på 4–5 timmar, men cirka 75 % kapacitet nås redan efter 1 timmes laddning. Batteriet kan hålla över 1000 laddningscykler vid rätt skötsel.

Mått, vikt & Kapacitet

Vikt: ca 22 kg

Max belastning: ca 125 kg

Rekommenderad för personer ungefär 175–185 cm, men passar även något kortare eller längre cyklister.

