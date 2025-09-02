Svårt att hitta jobb/praktik
SnowgubbeN
Medlem ★
●
martengooz
Medlem ★
●
Ozymandias
Medlem
●
Petterk
Medlem ★
●
Jag börjar med att säga att jag har nyss börjat tredje året på ett civilingenjörs program inom IT. Jag anpassar varje CV och personligt brev efter tjänster som jag söker. Jag har ett ganska bra portfolio som många kallade för stark. Förutom det har jag en Linkedin profil som jag är mycket aktiv på, har visat alla mina erfarenheter, och som jag postar mycket på. Men ändå, jag får alltid antingen inga svar på jobbansökan eller det klassiska "vi har gått vidare med andra". Jag är nästan van med att varenda gång jag kommer i kontakt med en rekryterare så kommer detta förbannade "vi har gått vidare med andra".
Jag vet inte vad som är fel, jag har sett många klasskamrater (som jag ej är i kontakt med) posta på Linkedin om sina praktikplatser som de fick trots liknande erfarenhet. Jag får konstant kritik av andra personer pga att jag "inte söker jobb eller praktikplats". Jag söker, jag blir bara inte antagen någonstans alls.
Ni som var i liknande situationen, hur har ni lyckas få er ur detta?
Jag börjar med att säga att jag har nyss börjat tredje året på ett civilingenjörs program inom IT. Jag anpassar varje CV och personligt brev efter tjänster som jag söker. Jag har ett ganska bra portfolio som många kallade för stark. Förutom det har jag en Linkedin profil som jag är mycket aktiv på, har visat alla mina erfarenheter, och som jag postar mycket på. Men ändå, jag får alltid antingen inga svar på jobbansökan eller det klassiska "vi har gått vidare med andra". Jag är nästan van med att varenda gång jag kommer i kontakt med en rekryterare så kommer detta förbannade "vi har gått vidare med andra".
Jag vet inte vad som är fel, jag har sett många klasskamrater (som jag ej är i kontakt med) posta på Linkedin om sina praktikplatser som de fick trots liknande erfarenhet. Jag får konstant kritik av andra personer pga att jag "inte söker jobb eller praktikplats". Jag söker, jag blir bara inte antagen någonstans alls.
Ni som var i liknande situationen, hur har ni lyckas få er ur detta?
Jag är lite av en bakåtsträvare när det gäller att söka jobb...dvs att jag avskyr processen med just rekryteringsfirmor...många gånger har man inte fått svar öht...och ett tillfälle fick jag mail 1,5 år senare om jag fortfarande var intresserad av tjänsten, då nuvarande person har slutat...
Jag gav upp tillvägagångssättet med arbetsförmedlingen och rekrytering.
Valde istället att gå in på div företags egna hemsidor och spontant skicka mail med presentation och visade varför just dem var intressanta, erbjöd att skicka CV, referenser mm...även om de inte sökte personal, så mailade jag ändå.
Detta är faktiskt hur jag fick mitt nuvarande jobb och har varit här i snart 9 år
Även om de inte annonserar tjänster, så kan man alltid höra av sig ändå och visa intresse.
Något omodernt idag, men ett tips jag alltid fick förr, det var att besöka företag, presentera sig eller lämna ett fysiskt CV mm OM det skulle vara så att dom söker personal.
Det kanske inte svarar direkt på din fråga, men förhoppningsvis ger det dig fler möjligheter att testa...eller är det bara jag som är gammal?
Lycka till!
Märks tydligt att det är en tuff tid just nu för juniora inom IT, speciellt när det kommer till praktikplatser och korttidsjobb. Många företag håller andan och väntar på vad AI ska göra eller inte göra.
Har fått hjälpa till i några rekryteringsprocesser för att bedöma teknisk kunskap och sett ett 30-40 tal CVn från det.
Mina tips på vad som kan hjälpa dig stå ut lite är:
Om du har hobbyprojekt (inom IT) som du kan skriva om, det hjälper mycket om du inte har nån annan arbetserfarenhet. Annars, skriv om något ämne du brinner om eller tyckte var extra bra i en kurs.
Sök hos konsultfirmor eller mindre bolag som inte är lika kända. Då tävlar du med färre personer.
Kolla med ditt kontaktnät (även dem från plugget) för om det finns en extra plats. Det är nog det enklaste sättet att få en fot in på marknaden.
Något omodernt idag, men ett tips jag alltid fick förr, det var att besöka företag, presentera sig eller lämna ett fysiskt CV mm OM det skulle vara så att dom söker personal.
Lycka till!
Håller med dig om att man ska spontanansöka, men tror tyvärr detta tipset är lite förlegat. Lär hamna i papperskorgen innan man ens lämnat byggnaden.
PS: vill du ha nån som kikar på ditt CV eller personliga brev och ge konkreta tips så kan du kontakta mig i DM. Är inte rekryterare, men kanske kan hjälpa med de tekniska bitarna
Som tidigare nämnts är det en tuff arbetsmarknad nu. Om man nyss börjat tredje året på en civilingenjörsutbildning är man troligtvis inte jätteeftertraktad, då man konkurrerar med personer som pluggat längre.
Spontanansökningar tror jag inte gör särskilt stor skillnaden men man kan säkert ha tur. Att faktiskt gå till ett företag skulle jag inte rekommendera. Inget av ställena jag jobbat på skulle ta emot CV på plats. Tveksamt om man ens skulle komma in i byggnaden.
Vill du ha mer tips kan du dela anonymiserat CV och personligt brev.
Låter som det handlar om extrajobb och jobb under ledigheter? Då handlar det egentligen om jobb som inte kräver några förkunskaper eller erfarenheter?
Går du något program som har praktik (inte exjobb) som del av utbildningen så är det rent praktiskt bara vissa företag som kan ta emot sådana.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.