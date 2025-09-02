Svårt att hitta jobb/praktik

Jag börjar med att säga att jag har nyss börjat tredje året på ett civilingenjörs program inom IT. Jag anpassar varje CV och personligt brev efter tjänster som jag söker. Jag har ett ganska bra portfolio som många kallade för stark. Förutom det har jag en Linkedin profil som jag är mycket aktiv på, har visat alla mina erfarenheter, och som jag postar mycket på. Men ändå, jag får alltid antingen inga svar på jobbansökan eller det klassiska "vi har gått vidare med andra". Jag är nästan van med att varenda gång jag kommer i kontakt med en rekryterare så kommer detta förbannade "vi har gått vidare med andra".

Jag vet inte vad som är fel, jag har sett många klasskamrater (som jag ej är i kontakt med) posta på Linkedin om sina praktikplatser som de fick trots liknande erfarenhet. Jag får konstant kritik av andra personer pga att jag "inte söker jobb eller praktikplats". Jag söker, jag blir bara inte antagen någonstans alls.

Ni som var i liknande situationen, hur har ni lyckas få er ur detta?