Priskoll Dell OptiPlex 7000 i5-12500T

Vad anser ni vara ett rimligt pris på en begagnad Optiplex?

Dell OptiPlex 7000 Micro

- 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500T processor @ 3.56GHz (Max4.40GHz)
- 16 GB RAM (3200MHz)
- 256 GB M.2 SSD.
- Intel (R) UHD Graphics 770
- Windows 11 Pro
- WiFi inbyggt
- Original Dell AC-adapter

Och hur mycket mer skulle ni ge för liknande setup fast en kraftigare cpu:

- Intel i5-13500T 1.60 GHz

