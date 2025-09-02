Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Sökes grafikkort + PSU

Tjenare, jag är på jakt efter ett billigt grafikkort för max 1000kr. Även PSU är av intresse. Ska paras ihop med en i7 4790k så inget behov av något värsting kort

Har ett gtx 1070ti

Intel i5 14600K, 32 gb ram, Rtx 5080

Jag har ett GTX 1660 Super och ett Corsair CX600 600W PSU du kan få för 1000;- + frakt 🙂

Skrivet av OskarB98:

Jag har ett GTX 1660 Super och ett Corsair CX600 600W PSU du kan få för 1000;- + frakt 🙂

Im ts inte är intresserad så är jag 👍😁

Har RX 5700 - 1100kr?

Gtx 980 för 300kr

Pm

