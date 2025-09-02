Forum Övrigt Feedback till SweClockers Tråd

Varför har man 2 (faktiskt 3) olika fyndtrådar?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Varför har man 2 (faktiskt 3) olika fyndtrådar?

Vems idé var det att köra två olika dagens fynd tips? Riktigt uselt tycker jag. Tog lång tid tills jag förstod det men nu måste man in på två olika forum för att komma fram till samma sak... Hoppas att vi får tillbaka det till samma, missat många tips pga detta.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av muli:

Vems idé var det att köra två olika dagens fynd tips? Riktigt uselt tycker jag. Tog lång tid tills jag förstod det men nu måste man in på två olika forum för att komma fram till samma sak... Hoppas att vi får tillbaka det till samma, missat många tips pga detta.

Gå till inlägget

Öh? Har vi två olika?

Visa signatur

Nostalgidator: Intel Core i7 3820 @ 4.3 ghz | 2 x XFX 7970 Black Editon OC | MSI X79A-GD45 | Corsair HX 850W | Corsair Cooling Hydro H80 | Corsair Force 3 SSD | Corsair Vengeance RAM 16 GB | Fractal Design Arc Miditower |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Keeper of Traditions
Skrivet av jerseph:

Öh? Har vi två olika?

Gå till inlägget

Antar att hen syftar på övriga fynd-tråden?

Visa signatur

|| AMD Ryzen 9800X3D || Asus RTX 4070 TI Super TUF || Samsung 990 PRO 4TB || Kingston Fury CL30 64GB || Corsair RM 850x || Antec P183 || Asus G-Sync RoG Swift PG279Q || Dell XPS 15 ||

The Force is like Duct Tape, it has a light side, a dark side, and holds the universe together.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av muli:

Vems idé var det att köra två olika dagens fynd tips? Riktigt uselt tycker jag. Tog lång tid tills jag förstod det men nu måste man in på två olika forum för att komma fram till samma sak... Hoppas att vi får tillbaka det till samma, missat många tips pga detta.

Gå till inlägget

För att Sweclockers är ett hårdvaruforum och en del är inte intresserade av tips som inte faller inom detta område. Känns fullt rimligt.

Visa signatur

Fractal Design Define 7 | Asus ROG Strix B550-F Gaming | Ryzen 7 5800X3D | Dark Rock Pro 4 |32GB Corsair DDR4 @ 3200Mhz | Samsung 970 EVO Plus 1TB NVMe | ASUS Radeon RX 9070 XT 16GB Prime OC | Corsair RM750X | AW3423DW

Nintendo Switch 2 | Playstation 5 Pro | PSVR2 | LG OLED B9 65''

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Dunder:

Antar att hen syftar på övriga fynd-tråden?

Gå till inlägget

Yes precis.

Skrivet av Waliant:

För att Sweclockers är ett hårdvaruforum och en del är inte intresserade av tips som inte faller inom detta område. Känns fullt rimligt.

Gå till inlägget

Måste man då dela upp det då? Förstår folk tycker olika, men. Enklare att scrolls förbi än för andra att byta tråd helt. Men jag tycker kanske annorlunda.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av muli:

Yes precis.
Måste man då dela upp det då? Förstår folk tycker olika, men. Enklare att scrolls förbi än för andra att byta tråd helt. Men jag tycker kanske annorlunda.

Gå till inlägget

Skulle man slå ihop båda trådar så är ju risken ännu större att folk missar erbjudanden som det tipsas om.

Sen som nämnts tidigare, så tycker jag det är kanon att en tråd fokuserar på just det som forumet handlar om i grund och botten...är inte så sugen att skrolla flera sidor bland trädgårdsslangar och skruvdragare för att hitta tex en SSD för halva priset.

Förstår faktiskt inte problematiken med att organisera olika...du markerar trådarna och följer dem, ett klick vardera för att komma in på tråden kan inte vara så jobbigt?

Senast redigerat Stavning
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av SnowgubbeN:

Skulle man slå ihop båda trådar så är ju risken ännu större att folk missar erbjudanden som det tipsas om.

Sen som nämnts tidigare, så tycker jag det är kanon att en tråd fokuserar på just det som forumet handlar om i grund och botten...är inte så sugen att skrolla flera sidor bland trädgårdsslangar och skruvdragare för att hitta tex en SSD för halva priset.

Förstår faktiskt inte problematiken med att organisera olika...du markerar trådarna och följer dem, ett klick vardera för att komma in på tråden kan inte vara så jobbigt?

Gå till inlägget

Poängen är nog att han och många andra inkl jag inte ens visste att den andra tråden fanns. Vet inte ens hur man hittar till den för att vara ärlig.

Visa signatur

Nostalgidator: Intel Core i7 3820 @ 4.3 ghz | 2 x XFX 7970 Black Editon OC | MSI X79A-GD45 | Corsair HX 850W | Corsair Cooling Hydro H80 | Corsair Force 3 SSD | Corsair Vengeance RAM 16 GB | Fractal Design Arc Miditower |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av jerseph:

Poängen är nog att han och många andra inkl jag inte ens visste att den andra tråden fanns. Vet inte ens hur man hittar till den för att vara ärlig.

Gå till inlägget

https://www.sweclockers.com/forum/179-fyndtradar

Visa signatur

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av jerseph:

Poängen är nog att han och många andra inkl jag inte ens visste att den andra tråden fanns. Vet inte ens hur man hittar till den för att vara ärlig.

Gå till inlägget

Precis det som är otydligt. Jag hittade till den först när en mod skrev det i tråden. Annars hade jag aldrig hittat dit, står i princip ingenstans att detta bara är en elektronik tråd. Eller var går gränsen? Är det bara datorkomponenter vi ska lägga upp i dagens fynd? Eller är det annat med... Nej, tydligare riktlinjer tycker jag är viktigt. Men visste inte om det förrän väldigt sent och då hade man missat flera tips.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Keeper of Traditions
Skrivet av muli:

Precis det som är otydligt. Jag hittade till den först när en mod skrev det i tråden. Annars hade jag aldrig hittat dit, står i princip ingenstans att detta bara är en elektronik tråd. Eller var går gränsen? Är det bara datorkomponenter vi ska lägga upp i dagens fynd? Eller är det annat med... Nej, tydligare riktlinjer tycker jag är viktigt. Men visste inte om det förrän väldigt sent och då hade man missat flera tips.

Gå till inlägget

Det borde väl finnas en länk till övriga fynd-tråden i första inlägget åtminstone kan jag tycka.

Visa signatur

|| AMD Ryzen 9800X3D || Asus RTX 4070 TI Super TUF || Samsung 990 PRO 4TB || Kingston Fury CL30 64GB || Corsair RM 850x || Antec P183 || Asus G-Sync RoG Swift PG279Q || Dell XPS 15 ||

The Force is like Duct Tape, it has a light side, a dark side, and holds the universe together.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av muli:

Precis det som är otydligt. Jag hittade till den först när en mod skrev det i tråden. Annars hade jag aldrig hittat dit, står i princip ingenstans att detta bara är en elektronik tråd. Eller var går gränsen? Är det bara datorkomponenter vi ska lägga upp i dagens fynd? Eller är det annat med... Nej, tydligare riktlinjer tycker jag är viktigt. Men visste inte om det förrän väldigt sent och då hade man missat flera tips.

Gå till inlägget

Kan instämma att det borde vara tydligare med just navigeringen.

En mod eller dyl borde infoga separata länkar under fliken "dagens fynd" som finns högst upp på hemsidan...på så vis bör det bli något enklare

Dvs infoga 'övriga fynd' och 'övriga fynd - endast diskussion'.

En bra placering kanske vore inom samma ram som "Skicka in tips! / Diskutera tips! , men med tydligare rubriker.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Moderator
Forumledare

@muli: Man skapade 2 olika trådar för att man ska få lite bättre översikt, speciellt under de stora reaperioderna.
Många som bevakar tråden vill inte bli bombaderade med notifikationer så fort ett inlägg görs utan bara om det gäller viss teknik tex.
Andra tycker liknande när det gäller spel eller övrigt.

Här kan du läsa med om vad som kan ingå i ”vanliga” fyndtråden.

De andra 2 är Övriga fynd samt Digitala spelfynd.

Samtliga trådar hittar du i kategorin ”Fyndtrådar

Jag passade även på att flytta era inlägg till feedback-tråden

Visa signatur

Forumets regler | Har du synpunkter på hur vi modererar? Kontakta SweClockers/moderatorerna

Jag stavar som en kratta

Gillar lök på discord

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar