Varför har man 2 (faktiskt 3) olika fyndtrådar?

Skrivet av muli: Yes precis.

Måste man då dela upp det då? Förstår folk tycker olika, men. Enklare att scrolls förbi än för andra att byta tråd helt. Men jag tycker kanske annorlunda. Gå till inlägget

Skulle man slå ihop båda trådar så är ju risken ännu större att folk missar erbjudanden som det tipsas om.

Sen som nämnts tidigare, så tycker jag det är kanon att en tråd fokuserar på just det som forumet handlar om i grund och botten...är inte så sugen att skrolla flera sidor bland trädgårdsslangar och skruvdragare för att hitta tex en SSD för halva priset.

Förstår faktiskt inte problematiken med att organisera olika...du markerar trådarna och följer dem, ett klick vardera för att komma in på tråden kan inte vara så jobbigt?