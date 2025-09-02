Remote desktop connection behöver att hosten loggar in fysisk mellan sessioner

Hej,

Jag har en jobbdator som nyligen updaterats till windows 11(version 24H2) från w10 som jag kopplar mig upp till med Remote desktop connection (RDC) ibland, annars är jag fysiskt vid datorn på jobbet.

Efter updateringen till windows 11 så kan jag bara fjärrlogga in en gång efter varje gång jag har varit fysiskt på plats vid datorn, dvs loggat in på det vanliga sättet.

Exempel: Jag kommer hem från jobbet och behöver kolla en sak, då går det bra att använda RDC. Om jag sen vill koppla upp mig senare (ex på morgonen dagen efter) så går det inte.

Har nån ett tips på vad man kan göra för att tillåta att man kopplar sig till datorn flera gånger? Vi har ingen riktigt IT avdelning på jobbet så där finns ingen hjälp.

Har testat att ändra hur många sessioner som tillåts till obegränsat (i Services men har inte gjort någon skillnad.

/i