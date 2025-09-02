Starlink, värt det?

Bor idag på landet där jag inte har fiber.

Har istället mobilt bredband (4G utan datatak) och får väl ut nånstans runt 50mbit i snitt.

Fungerar bra för mitt behov då jag använder det nästan uteslutande för streaming, men lite smått onlinespel också.

Märker ju dock ibland lite problem med buffring, särskilt om flera i familjen streamar samtidigt.

Såg att Starlink nu bjuder på startkostnaden, och ska enligt deras täckningskarta ge högre hastighet, typ 2-3 gånger snabbare.

Så frågan är då hur stabilt Starlink är, är det bättre än det mobila?

Har dom bra uppladdningshastigheter?

De pratar ju om framtida hastigheter upp till 2gbit, men är ju ingen garanti att man får det överallt.

Månadskostnaden skulle bli typ 180 kr mer jämfört med idag.