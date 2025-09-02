...
Starlink, värt det?
Opatagio
dlq84
Bor idag på landet där jag inte har fiber.
Har istället mobilt bredband (4G utan datatak) och får väl ut nånstans runt 50mbit i snitt.
Fungerar bra för mitt behov då jag använder det nästan uteslutande för streaming, men lite smått onlinespel också.
Märker ju dock ibland lite problem med buffring, särskilt om flera i familjen streamar samtidigt.
Såg att Starlink nu bjuder på startkostnaden, och ska enligt deras täckningskarta ge högre hastighet, typ 2-3 gånger snabbare.
Så frågan är då hur stabilt Starlink är, är det bättre än det mobila?
Har dom bra uppladdningshastigheter?
De pratar ju om framtida hastigheter upp till 2gbit, men är ju ingen garanti att man får det överallt.
Månadskostnaden skulle bli typ 180 kr mer jämfört med idag.
Jag hade provat flytta modem-router till den sidan på huset som vetter mot masten och placerat routern vid ett fönster. Får du bättre mottagning skulle jag prova med extern antenn.
Bor ganska nära masten (några hundra meter) och utomhusantennen är riktad rätt, så är nog så optimalt det kan vara för tillfället.
om något är "värt det" är individuellt. Om det är värt det att få snabbt och stabilt Internet för, vad är det nu 1000kr/månaden?, för dig så är det värt det.
Hursomhelst kan det vara svårt att veta exakt hur bra det är, mycket av recensionerna man ser online är betalda på ett eller annat sätt, och det är såklart också beroende av var man befinner sig på planeten.
EDIT: Ser nu att det är 559kr och 0 kroner för antennen, känns som att det är en no brainer att prova iaf.
