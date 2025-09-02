EK radiatorer & kylare

rensar förrådet lite, dessa är överflödiga då jag har byggt ett ITX och dessa kommer nog aldrig komma till användning hos mig igen.

420 EK rad, 45mm tjock

280 EK rad, 45mm tjock

140 EK rad, 30mm tjock

EK d5 PWM pump RGB med fan bracket (negativt är att plastringen som håller fast pumpen har spruckit, kan fixas med lite lim men har inte orkat, samt att acrylet är lite repigt, syns ej när det är vätska i!)

EK-Vector Trio RTX 2080 för MSI RTX 2080 GAMING X TRIO.

Stockholm, Södermalm, kom med bud eller köp allt för 2,5k?

Läs hela annonsen här