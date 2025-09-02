32 GB primärminne snart vanligast hos Steam-användare

Skrivet av Pepsin: Tror det framförallt är för att RAM blivit så pass billigt. Egentligen "klarar" sig nog många med 16 GB, men man kan lika gärna lägga någon hundring till för att få 32 GB. Gå till inlägget

De allra flesta har nog ingen vidare koll på hur mycket RAM som allokeras vid olika typer av användning, utan det är nog oftare en fråga om vad det kostar samt kunskapsnivån hos köparen. Färdiga OEM-byggen säljer ju ofta med sämsta möjliga hårdvara för varje given prisklass, så där har man ofta en observerbar måttstock på minimi-mängder RAM som krävs för att datorn ska gå att använda.

Personligen gick jag över till 32 GB RAM redan på DDR3-tiden, och har gång efter annan konstaterat att huvudskälet till att folk klarat sig med anemiska minnesmängder är att minneshanteringen med paging/virtuellt minne i Windows är såpass bra och transparent för användaren att en genomsnittlig användare i praktiken nästan aldrig märker att datorn har för lite minne.

GTA V gick t.ex. inte ens att starta med 8 GB RAM om man stängde av virtuellt minne, för tio år sedan, på en dator som hade ett minimum av bakgrundsprocesser igång.