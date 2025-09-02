Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

32 GB primärminne snart vanligast hos Steam-användare

1 2
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

32 GB primärminne snart vanligast hos Steam-användare

I en övrigt ganska stagnat månadsrapport sticker ökningen ut.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hade 32, har 16 igen. Missade moderkort hos Elgiganten, annars hade jag uppgraderat cpu & ram med. Kanske nästa år. Behöver egentligen inte det.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Heter det inte ram minne 🤔

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Dragonflame:

Heter det inte ram minne 🤔

Gå till inlägget

både primärminne och RAM-minne är vedertagna begrepp för samma sak. Det kan också kallas arbetsminne eller internminne.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

De flesta ram-minnen ligger väl i 16GB x2 förpackningar idag sen har väl priset varit bra också

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag som tyckte 32GB var lite när jag byggde senaste burken 2016, hade önskat mer men det var max vad moderkortet klarade.

Visa signatur

Primär Dator: Asus Sabertooth Z97 Mark 2/USB 3.1 | Intel Core I7 5775C | 32GB RAM (DDR3 1600MHz) | Nvidia Geforce GTX 1070 (Asus Strix) | Corsair HX750i 750W | Fractal Design Define R5 | 3,5TB SSD + 3TB HDD + 64TB NAS + 36 TB Backup | Asus Xonar Essence STX II | Win10 Pro

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av dlq84:

både primärminne och RAM-minne är vedertagna begrepp för samma sak. Det kan också kallas arbetsminne eller internminne.

Gå till inlägget

Ok jag är så van och säga ram minne i butiken bara..

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Satsade på 64GB (6000MHz, CL30 och 2x32) i nya burken. Säkert onödigt men lite mer framtidsäkert, hittade en OK deal.
Funderar på att börja flyga lite i MSFS 2024 och läst runt att det spelet käkar RAM till frukost 😅

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Köpte ny CPU nyligen. Passade då oxå på att byta RAM.
Köpte lite snabbare ram o köpte då 32GB kit istället för 16.

Fan va 16 gig inte räckte längre.
Kunde inte sitta med 16längre.
Nåra tabar Chrome + WoW igång drog hela mitt RAM.

Visa signatur

ASUS X570-F, AMD Ryzen 7 5700x3D, 32Gb RAM, Gigabyte 2070Super auros

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Undra om det är antalet människor som har respektive minne eller om det är ett snitt över MÄNGDEN minne som folk har. Det är ju väldigt anorlunda data. Exempelvis om det finns en del som sitter med 128GB+ i RAM men en klar majoritet sitter med 16GB då kommer ju antalet som sitter med 32GB uppstå som en majoritet om man nu mäter mängd och inte antal olika installationstyper.

Visa signatur

🎮 MSI GeForce RTX 5090 32GB Suprim Liquid SOC • AMD Ryzen 7 9800X3D • Define 7 • ASUS ROG Strix B650E-F ⌨ 64GB DDR5 6000MHZ 💿 8TB NVMe
🖥️ Acer Predator 43" CG437KP 120hz 🖥️ 2 x LG 43" 43UN700

📹 Mitt skrivbord 🎬 Mitt biorum

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kör 32GB i alla burkar hemma. Både min, frugans och mediaburken. Priserna skiljer så lite att det inte är någon mening att ha mindre nu för tiden.
Men i nya datorn jag ska bygga nu i vinter blir det minst 64GB bara för man kan.

Visa signatur

Spel/multimedia burk: ASUS Prime B660-Plus D4. PNY CS2140 M.2 NVMe Gen 4 500GB. Kingston Fury 32GB (4x8GB) DDR4 3200MHz. Intel Core i3 12100F 3.3 GHz 12MB. DeepCool AG400. PowerColor Radeon RX 6600 8GB Fighter. DeepCool PK650D 650W. Kolink Observatory HF Mesh. Skärmar: 3x MSI G2712F. Ljud: Yamaha 5.1 förstärkare. XTZ 93:22 frontar, Eltax Monitor III bak, Dynavoice Challenger 15" CSB-V15 subwoofer. Hörlurar: Audio Technica ATH-M50x och Sennheiser Accentum.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av radx:

Undra om det är antalet människor som har respektive minne eller om det är ett snitt över MÄNGDEN minne som folk har. Det är ju väldigt anorlunda data. Exempelvis om det finns en del som sitter med 128GB+ i RAM men en klar majoritet sitter med 16GB då kommer ju antalet som sitter med 32GB uppstå som en majoritet om man nu mäter mängd och inte antal olika installationstyper.

Gå till inlägget

Dom mäter nog vad man har o sätter det i olika fack. 16 32 64 128 osv.
Så en som har 64 räknas nog inte som en 32a

Visa signatur

ASUS X570-F, AMD Ryzen 7 5700x3D, 32Gb RAM, Gigabyte 2070Super auros

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tror det framförallt är för att RAM blivit så pass billigt. Egentligen "klarar" sig nog många med 16 GB, men man kan lika gärna lägga någon hundring till för att få 32 GB.

Visa signatur

Phanteks XT Pro Silent | Phanteks PH-TC14PE | Seasonic Core GX V2 850W | Asus Prime X370 Pro | Ryzen 9 5950X | Corsair 32GB 3600 MT/s | ASRock RX 9070 XT Steel Legend 16GB | WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av radx:

Undra om det är antalet människor som har respektive minne eller om det är ett snitt över MÄNGDEN minne som folk har. Det är ju väldigt anorlunda data. Exempelvis om det finns en del som sitter med 128GB+ i RAM men en klar majoritet sitter med 16GB då kommer ju antalet som sitter med 32GB uppstå som en majoritet om man nu mäter mängd och inte antal olika installationstyper.

Gå till inlägget

Du behöver inte anta.

Visa signatur

Speldator: Ryzen 7800X3D, 64GB DDR5, RTX 5090
Server: i7-8700k, 32GB DDR4, RTX2080
Steam deck, Rog Ally + de fiesta konsoler.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av radx:

Undra om det är antalet människor som har respektive minne eller om det är ett snitt över MÄNGDEN minne som folk har. Det är ju väldigt anorlunda data. Exempelvis om det finns en del som sitter med 128GB+ i RAM men en klar majoritet sitter med 16GB då kommer ju antalet som sitter med 32GB uppstå som en majoritet om man nu mäter mängd och inte antal olika installationstyper.

Gå till inlägget

Om du intresserat dig för Steam-stats någon gång tidigare så är det alltså resultat från något som heter Steam Hwsurvey, där man gör individuella mätningar på enskilda system, så det vore ju väldigt konstigt om man sedan kastade bort hela den granulartiteten genom att kombinera all data när den redovisas.

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
http://xkcd.com/386/
http://readthefuckingmanual.com/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Pepsin:

Tror det framförallt är för att RAM blivit så pass billigt. Egentligen "klarar" sig nog många med 16 GB, men man kan lika gärna lägga någon hundring till för att få 32 GB.

Gå till inlägget

De allra flesta har nog ingen vidare koll på hur mycket RAM som allokeras vid olika typer av användning, utan det är nog oftare en fråga om vad det kostar samt kunskapsnivån hos köparen. Färdiga OEM-byggen säljer ju ofta med sämsta möjliga hårdvara för varje given prisklass, så där har man ofta en observerbar måttstock på minimi-mängder RAM som krävs för att datorn ska gå att använda.

Personligen gick jag över till 32 GB RAM redan på DDR3-tiden, och har gång efter annan konstaterat att huvudskälet till att folk klarat sig med anemiska minnesmängder är att minneshanteringen med paging/virtuellt minne i Windows är såpass bra och transparent för användaren att en genomsnittlig användare i praktiken nästan aldrig märker att datorn har för lite minne.

GTA V gick t.ex. inte ens att starta med 8 GB RAM om man stängde av virtuellt minne, för tio år sedan, på en dator som hade ett minimum av bakgrundsprocesser igång.

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
http://xkcd.com/386/
http://readthefuckingmanual.com/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Pepsin:

Tror det framförallt är för att RAM blivit så pass billigt. Egentligen "klarar" sig nog många med 16 GB, men man kan lika gärna lägga någon hundring till för att få 32 GB.

Gå till inlägget

Många nya AAA-spel har 32GB som rekommenderat. Så om man vill spela på allt på high/ultra så krävs 32GB idag.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Dragonflame:

Heter det inte ram minne 🤔

Gå till inlägget

Nej, då borde du snarare säga RA-minne. 😆
RAM=Random Access Memory <-minne är redan inbyggt i förkortningen.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Mullvaden83:

Nåra tabar Chrome + WoW igång drog hela mitt RAM.

Gå till inlägget

There’s your problem. 🙄
Köpte 32 GB minne i min laptop eftersom jag var van vid minnesförbrukningen på jobbet och var rädd att det inte skulle klara sig med 16. Visar sig att om man inte kör Office och Teams (=”några tabbar Chrome”, i praktiken) så är det få gånger jag tangerar ens 16 GB minnesanvändning fortfarande.

Men visst: AAA-spel har en tendens att driva upp hårdvarubehoven en del, så jag är inte förvånad att 16 nu börjar bli klent för väldigt många.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kört 32GB de senaste 10 åren men nu senast vart det 64GB. Lite onödigt men priset var under 5% av hela bygget så...

40% har systemet dragit som mest, så även om 32GB hade räckt känns det här mer framtidssäkert.

Senast redigerat
Visa signatur

CPU/Kylare: AMD Ryzen 9 9950X3D/Noctua NH-D15 G2
Chassi/PSU: ASUS PA602/Seasonic-Noctua TX-1600 1600W
MB/RAM: ASUS ROG Strix X870E-E Gaming Wifi/Corsair Vengeance 64GB
SSD/GPU: Samsung 9100 Pro 2TB/ MSI RTX 5090 Suprim
Monitor/AVR/Högtalare: LG OLED C9 77"+LG OLED C4 42"/Marantz Cinema 50/Dali Zenzor

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Man kommer långt idag med mycket RAM och VRAM idag, väger faktiskt tyngre än själva hastigheten på minnena.

Visa signatur

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

bara ca fem år efter att jag först körde med det, men ändå sjukt att 16GB duger till än.

Visa signatur

12700k@/7200c34@7800/msi z790 itx

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kan någon med 16gb (eller mer) visa ett scenario där allt minne används? Dra igång alla dina appar, browsers och ett spel eller annat programvara och visa i tex aktivitetshanteraren. Nu kör jag ju inte videoredigering men jag har aldrig sett 100% användning nånsin.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av indianajonas86:

Kan någon med 16gb (eller mer) visa ett scenario där allt minne används? Dra igång alla dina appar, browsers och ett spel eller annat programvara och visa i tex aktivitetshanteraren. Nu kör jag ju inte videoredigering men jag har aldrig sett 100% användning nånsin.

Gå till inlägget

Att det fysiska minnet i princip aldrig tar slut beror alltså på virtuellt minne samt den allmänt episka minneshanteringen i Windows, som utvecklades på den tiden man fortfarande hade RAM-mängder i megabyte. Virtuellt minne kostar dock prestanda, som man kan vinna tillbaka genom att köpa tillräckligt mycket RAM istället. Det är därför entusiaster har "onödigt mycket" RAM.

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
http://xkcd.com/386/
http://readthefuckingmanual.com/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

64 GB sedan väldigt länge, bumpar till 128 så fort det finns vettiga 64 GB-moduler till vettigt pris.

Visa signatur

9950X3D | 5080

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av indianajonas86:

Kan någon med 16gb (eller mer) visa ett scenario där allt minne används? Dra igång alla dina appar, browsers och ett spel eller annat programvara och visa i tex aktivitetshanteraren. Nu kör jag ju inte videoredigering men jag har aldrig sett 100% användning nånsin.

Gå till inlägget

Cachning, cachning och ännu mer cachning. RAM-diskar. För mycket RAM har man aldrig.

I skrivande stund har jag ovanligt lite igång, och ingen RAM-disk, så Unused är högre än normalt, men ändå:

Senast redigerat
Visa signatur

9950X3D | 5080

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av indianajonas86:

Kan någon med 16gb (eller mer) visa ett scenario där allt minne används? Dra igång alla dina appar, browsers och ett spel eller annat programvara och visa i tex aktivitetshanteraren. Nu kör jag ju inte videoredigering men jag har aldrig sett 100% användning nånsin.

Gå till inlägget

Allt ditt minne används hela tiden, det minne som inte används direkt av ett program använder operativsystemet som page cache.
https://en.wikipedia.org/wiki/Page_cache

Om du spelar t ex Battlefield, och spelar om en karta som redan laddats tidigare, behöver datorn inte hämta en enda byte från disken om du har tillräckligt med ram.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Snusfri

128GB är nästan för lite ibland.
Hade 32GB i min förra burk och det var på tok för lite.

Visa signatur

WS: i9 13900K - 128GB RAM - 6.5TB SSD - RTX 3090 24GB - LG C2 42" - W11 Pro
LAPTOP 1: Lenovo Thinkpad E14 G5 - 16GB RAM - 512GB SSD
LAPTOP 2: Acer Swift 3 - 8GB RAM - 512GB SSD
SERVER: i5 10400F - 64GB RAM - 44TB HDD
NALLE: Pixel 9 Pro XL

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Thx Bois, lärde mig massa nytt

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag dubblar alltid minnet vid varje ny generation av minnen, 64GB nu för ddr5 och 128GB när det blir ddr6 plattform.

Visa signatur

 MSI GeForce RTX 4080 Super
AMD Ryzen 9700X
Kingston BEAST 64GB 6000Mhz
Kingston RENEGADE 4TB

Redigera
Citera flera Citera
1 2
Skriv svar