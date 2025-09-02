Athom Homey Pro Mini

Det ska komma en mindre och billigare variant av Homey Pro. 199 dollar istället för 399 dollar.

Jag har länge tittat på Homey Pro. Men tycker att det är mycket pengar, därför är Minin ett trevligt tillskott. Den täcker ju inte in alla protokoll av sig själv. Men om man köper till Homey Bridge så får den fullt stöd, om jag förstått det rätt.

Själv har jag just nu endast 433mhz grejer och en Telldus Tellstick och kommer behålla det tillsvidare, så stödet för 433mhz är viktigt för mig. Men frågan är, måste man köpa en Homey Bridge? Funkar det inte koppla ihop en Homey med min Tellstick?

Tellstick har 433mhz och z-wave. Blåtand-stödet kommer utebli då. Men jag ser inte det som ett bekymmer.

Homey Pro Mini har inte släppts officiellt i Europa ännu. Men det går att köpa från Amazon. Det borde väl inte vara något konstigt att köpa där och köra igång? Strömadaptern måste såklart bytas till en Sverige-standard. Men annars?