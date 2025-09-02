Audeze Maxwell, Sennheiser Momentum 3 + BT T100, Sennheiser/EPOS SDW 5066

Dags att bli av med lite saker som gör ljud, i slutändan så sträcker jag mig alltid efter hörlurar med kabel eller ratten till högtalarna. Betalning med Swish, avhämtning på Södermalm alt. frakt mot förskott, säljer till vem jag vill osv, och håll ev. bud i tråden. Känns priserna helt orimliga så får ni buda vad ni tycker sakerna är värt.

Audeze Maxwell (XBOX) - Utgångspris 2000:-

Behöver nog inte sägas mycket om vad många kallar det bästa gaming-headsetet någonsin. Detta är XBOX versionen så de har en integrerad Dolby Atmos licens till PC, men fungerar lika fint till Playstation. Kommer härifrån marknaden; inköpta 2025-04-01 men knappt några tecken på användning. Följer med ett par WC FreeZe dynor från förra ägaren (kyl-gel), ett par WC StealthZ dynor från mig (velour, något luftigare), ett fodral ifall att man skulle vilja resa med dem, originaldynor/dongle/kablage samt originalförpackning och kvitto.

Sennheiser Momentum 3 Wireless + Sennheiser BT T100 - Utgångspris 1000:-

Sparsamt använda trådlösa hörlurar samt BT-sändare med stöd för aptX-LL; smidigt sätt att kunna använda hörlurarna både på språng och vid datorn eller TVn! Har eventuellt kvar tillhörande fodral till hörlurarna men utgår från ej, tillhörande USB-kabel samt 3.5mm-kabel finns dock. Till sändaren finns 3.5mm-kabel, optisk-kabel, samt USB-kabel för ström.

Sennheiser/EPOS SDW 5066 - Utgångspris 100:-

Trevligt DECT-headset för (hemma)kontoret. Fungerar fint till PC, skrivbords-telefon, och smartphone (BTD800 för blåtand), samtidigt! Skulle uppskatta att batteriet fortfarande håller cirkus 4-6 timmar men går såklart att byta, och då den har sin docka så blir det inte mycket av ett problem om man inte har konstanta möten. Trådlösa länken mellan dockan och headset kör på DECT så brukar det gå fint upp till cirkus 100 meter. Saknar förpackning men nätdel samt USB-kabel finns. Från tidigare annons då de ej blev sålda. Glömde ta bilder innan den packades ned i bubbelplast men önskas det så ordnar jag!

Läs hela annonsen här