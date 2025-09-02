Hjälp med tips angående moderkort till bygge

Kör med en billigare B650. B850 kommer främst med pcie 5.0 för gpu samt snabbare usb portar. Använder man wifi är även den snabbare på B850, samt tror jag att just Asus har en ny lite bättre platshållare för gpu.

Asus brukar vara populär pga. de ger mycket funktioner för rimlig peng. Med B650 i alla fall vet jag att Gigabytes är lite snabbare att ladda in i OS om det gör någon skillnad för dig (vi pratar om sekunder).