Hjälp med tips angående moderkort till bygge

Hej!
Jag håller på plocka ihop en ny dator efter många år och som vanligt blir ja inte klok på dehär med moderkort. Kommer köra på Ryzen 7 9800X3D med ett Asus PRIME RX 9070 XT OC och Kingston FURY Beast DDR5-6000 - 32GB - CL30. Vad är de jag ska tänka på vid val av moderkort? Nått speciellt märke man ska undvika? Ser massa olika B650 och B850, förstår att B850 är bättre, men är de värt pengarna för en som spelar Diablo 4 samt Wow? Spelar de nån roll om man kör på ex ASRocks eller på Asus? Kom gärna med tips på vilket moderkort ni skulle valt, är ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI som verkar otroligt populär de bästa för dem pengarna så får ja väl köra på de även om de för mig känns som mycket pengar för ett moderkort!
Tacksam för all hjälp!
Mvh Rasmus
Kör med en billigare B650. B850 kommer främst med pcie 5.0 för gpu samt snabbare usb portar. Använder man wifi är även den snabbare på B850, samt tror jag att just Asus har en ny lite bättre platshållare för gpu.
Asus brukar vara populär pga. de ger mycket funktioner för rimlig peng. Med B650 i alla fall vet jag att Gigabytes är lite snabbare att ladda in i OS om det gör någon skillnad för dig (vi pratar om sekunder).
Okej tack för svar! Pcie 5.0 är alltså egentligen bara för att vara framtidssäker för nyare grafikkort eller? Med mitt 9070 xt kommer de inte spela någon roll? Har jag förstått de rätt då? 😊
Jo typ. 9070xt har support för pcie 5.0 men pga. att den stödjer x16 linor har den stor bandbredd, samt att den har tillräckligt mycket med vram, så blir skillnaden minimal och omärkbar mellan pcie 4.0 och pcie 5.0. Speciellt så länge man inte överskrider Vram mängden.
Med andra kort kan det spela större roll, oftast svagare kort då som rtx 5060 som endast har 8x pcie linor samt 8gb vram.
