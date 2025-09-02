Tappar atmos ljudet när jag spolar eller trycker på paus!

Hallå!

Har ett litet problem När det gäller atmos ljud.

Har en LG G4 som sitter med eARC med en Denon2700H

I ett 7.1 system och ljud läget är "pure" "Auto.."

När jag ser på något med Atmos ljud så får jag atmos ljud

Men förstärkaren har lite svårt ibland att Auto detekta atmos ljudet så då får man trycka på "pure" igen

Så har man atmos ljud.

Men problemet är att om jag spolar eller pausar så tappar förstärkaren atmos ljudet då måste man trycka på pure och Auto igen på förstärkaren!

Är det typiskt hdmi handSkakningar problem eller någon

Någon inställning på tv

Har nördig certifierande HDMI kablar

Mvh Peter