Tappar atmos ljudet när jag spolar eller trycker på paus!

Tappar atmos ljudet när jag spolar eller trycker på paus!

Hallå!
Har ett litet problem När det gäller atmos ljud.
Har en LG G4 som sitter med eARC med en Denon2700H
I ett 7.1 system och ljud läget är "pure" "Auto.."

När jag ser på något med Atmos ljud så får jag atmos ljud
Men förstärkaren har lite svårt ibland att Auto detekta atmos ljudet så då får man trycka på "pure" igen
Så har man atmos ljud.

Men problemet är att om jag spolar eller pausar så tappar förstärkaren atmos ljudet då måste man trycka på pure och Auto igen på förstärkaren!

Är det typiskt hdmi handSkakningar problem eller någon
Någon inställning på tv

Har nördig certifierande HDMI kablar

Mvh Peter

Testa Pure o Direkt i stället för auto? Då behöver inte Recivern "käna av" och "ändra". Då spelar den det direkt det den får.

Och kolla över vad du har för ljudinstälningar i TV:in om ljudet skickas som bittstöm och så och kolla Uppdateringar till båda enheterna

Jag kan i bland få samma "problem" på min Marantz sr6013 men inte alls så ofta som du. Men jag har valt att lägga en av smart select knapparna på den ingången med de inställningarna jag vill ha. Då behöver jag bara trycka på den knappen om jag öpptecker att det låter konstigt.
När du kollar så att resivern får Atmos, gör du det i mobilen med appen eller med info knappen på kontrollen? Har märkt att på min så fungerar appen bäst att kolla i när jag använder ARC.

Jag gissar att Denons app är snarlik Marantz och då trycker jag på "frågetecknet" på huvudskärmen och sedan "AVR-info" Där ser man ingångar och utgångar på ett smidigt sätt samtidigt som man kollar

Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Tv: LG Oled. Ljud: Marantz surroundförstärkare, Klipsch Reference högtalare och basskickers.

Har i min Marantz C 50 följande inställning:
"Video" - "Video/Utgångsinställningar" - "Videoläge" = Film.

Då jag själv kör Atmos/DTS:X å kör även Nördic certi. Ultra High Speed kablar.

Får Atmos/DTS:X ljud på min 4K Blu ray spelare* + Netflix/Disney + premium, apparna körs på 4K Apple TV.

Får även Atmos ljud på 4K Google TV Streamer (inkopplad i TV:n). Netflix/Disney + premium apparna.

* = Filmer som har Atmos/DTS:X ljud.
Blu ray spelaren/Apple TV:n är inkopplade i C50:an.

Marantz Cinema 50.

Testar jag "pure" och Direct så blir ljudet super lågt.. Pga att förstärkaren tar bort inställningen Audyssey...

Kollar och gör alla inställningar via denon appen ( som jag tycker är kanon)
Japp kollar i appen och info tecknet ? Så ser man hur det ser ut som du säger 👍🙂

Ljud formatet skickas ut i PCM från tv ner till förstärkaren

"pure" Auto funkar kanon annars när man kollar på tvs appar står den på "dolby surround "

Att den inte jämt detektar atmos ser jag inte som ett stort problem Men att den tappar atmos när jag spolar eller pausar.. Är det problem som stör mig.. Att den tappar atmos signalen...

Testar jag "pure" och Direct så blir ljudet super lågt.. Pga att förstärkaren tar bort inställningen Audyssey...

Kollar och gör alla inställningar via denon appen ( som jag tycker är kanon)
Japp kollar i appen och info tecknet ? Så ser man hur det ser ut som du säger 👍🙂

Ljud formatet skickas ut i PCM från tv ner till förstärkaren

"pure" Auto funkar kanon annars när man kollar på tvs appar står den på "dolby surround "

Att den inte jämt detektar atmos ser jag inte som ett stort problem Men att den tappar atmos när jag spolar eller pausar.. Är det problem som stör mig.. Att den tappar atmos signalen...

Där är ett problem. PCM kan inte skicka "Atmos" datan. Ljudet måste skickas som bitstream för det.

Det som sker med pcm är att din TV avkodar datan och sedan bara skickar färdigt ljud till din resiver som bara förstärker det.
Skickas det som bitsream eller pasthure så struntar din TV i ljuddatan och bara kör det vidare till din ressiver som istället avkodar den och då ser att det är det är Dolby Digital + med Atmos data eller Dolby Thrue HD med Atmos data eller DTS-X till exempel. Du kommer också få högre ljud om du byter troligen. Det får jag skälv i alla fall.

Och "Direkt" borde nog inte påverka Audyssey tror jag? Det finns ju tre olika att välja på i "Pure" menyn och vad jag vet så är det bara "Pure Direct" som på värkar det, och inte "Direct" och "Auto". Men jag kör utan Audyssey så kan ha fel.

Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Tv: LG Oled. Ljud: Marantz surroundförstärkare, Klipsch Reference högtalare och basskickers.

