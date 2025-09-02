6 vs 8 layer PCB

Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Tja!

Försökt hitta lite mer info kring detta, men det känns som ett hav.
Håller på med en all white build och saknas nu GPU och MB.

Var inne på en 9070 XT länge och när det väl skulle beställas, så ville magkänslan gå tillbaka till Nvidia. Oavsett så behöver jag ett matchande MB. Därav har jag inte kollat alls på Gigabyte, trots att jag hört bra om dem senaste tiden.

Men så såg man massa snack om deras snålande med en 6 layer'd PCB istället för resten av aktörernas 8 layer.

Har försökt hitta så mycket det går, och har inte byggt en egen dator på 2 år nu så är lite rostig.

6 layer

Fördelar:
Billigare att tillverka dvs lägre pris på moderkortet.
Räcker för "normalt bruk" (gaming, standard överklockning, enkel DDR5-hastighet).
Ger tunnare kort - enklare kylning i vissa fall.

Nackdelar:
Mindre marginaler för höga minneshastigheter (DDR5 6000+ MHz kan vara känsligare), men ändå ska den klara av 8200.tex som resten av aktörerna.
Kan ge sämre signal-till-brus-förhållande, vilket påverkar överklockningsstabilitet. Hur illa pratar vi?
VRM-banor och strömfördelning kan vara lite mer begränsade, särskilt vid höga TDP-CPU:er (t.ex. Ryzen 9 7950X).

Så frågan är, hur illa är det?

Medlem

För en helt vanlig användare har de där potentiella nackdelarna 0 betydelse. Kolla QVL-listan över vilka RAM som är testade, oavsett vilken hastighet du väljer.

Skrivet av dlq84:

För en helt vanlig användare har de där potentiella nackdelarna 0 betydelse. Kolla QVL-listan över vilka RAM som är testade, oavsett vilken hastighet du väljer.

Jojo, självklart, och det gör man ju. Men jag är mer åt, att vilja ha ett kort som klarar 1-2 gen till av Gpun.
Därav också varför jag fastat i vilket jag ska välja, då jag typ "små satsar" på att framtida grafikkort blir tillräckligt snygga för bygget eller tillräckligt bra Låter riktigt dumt, men Väljer jag gigabyte så blir det gigabyte framöver, annars ryker moderkortet

Därav frågan, hur illa det egenligen är.. Förstår ju att det säkert inte har någon betydelse för en som spelar CS2 varje dag, men lite mer åt mitt håll som överklockar, redigerar och spelar

Förr skröt just Gigabyte med att de hade fler lager än andra (Ultra durable marknadsförde de det som). Finns mycket mumbojumbo marknadsföringstermer som används för att försöka locka till köp av just en viss tillverkares produkt.

Kolla istället på skillnader som faktiskt spelar någon roll, t.ex antal portar/anslutningar för nu och ev framtiden, eller hur bra VRM-lösning kortet har (om du ska köra strömtörstigare cpu nu eller framöver).

Men som svar på din fråga; det spelar ingen roll om du köper ett kort med 6 eller 8 lager pcb.

Det är tämligen ointressant och ingenting som någon bör tänka på.

