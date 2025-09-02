Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | Acer Predator X34
6 vs 8 layer PCB
dlq84
Medlem ★
●
shugge
Medlem ★
●
Visa signatur
sleepyoh
Medlem ★
●
Visa signatur
Operativsystem: En bootbar Linux-container baserad på Fedora Kinoite som byggs av Github actions och kontrolleras av bootc på host! ---> github.com/sleepyoh/divine-desktop