rtx 5070 laggar utav inte krävande spel

rtx 5070 laggar utav inte krävande spel

Har suttit och kliat mig i huvudet en månad drygt, hjälpte en bekant bygga en dator har byggt 20 tal till olika vänner och bekanta men aldrig varit med om något liknande
CPU: ULTRA 5 245kf
psu: Corsair RM1000e (2025) ATX 3.1
MB : MSI z890 tomahawk
GPU MSI GeForce RTX 5070 12GB Gaming Trio OC (senaste bios)
RAM KingstonFury Beast DDR5 32GB 6000MHz (2x16GB) CL30

han spelar cs och apex mm och kan spela ett tag sen får han fps dropp till drygt 60 fps och allt känns bara laggigt och allt annat än smooth misstänkte det var värme så börja spela och logga och cpu ligger på drygt 50 grader och samma med gpun

hade lite framsteg när jag installera in gamla drivrutiner och sedan installera senaste drivrutinerna då blev det bättre men var tydligen en temporär fix för kommer tillbaka tidsnogg och har även rensat ut directx temp och samma sak där stundvis bättre men problemet återkommer alltid

undrar är de någon som har varit med om något liknande eller bara vet vad jag kan göra har slut på lösningar och idéer

Vet inte om Apex men i Cs2 hade jag samma problem med Nvidia kort. Det var 100% på spelet, löstes tyvärr bara av att starta om spelet. Men verkar inte hända längre efter senaste drivrutiner och speluppdatering.

trodde först också det var cs2 som hade lyckats med något men när han även säger LOL laggar på samma viss så känns de som hårdvara/ mjukvara och inte spel

XMP aktivt?

CPU temp ok? Boostar cpu:n som den ska?

Körs enskilda pci-e kablar från nätagg till gpu? Alltså ingen pigtail?

Vad för disk/diskar körs?

Testat att övervaka med t.ex. Presentmon för att se om det skvallrar om något fel?

kan du testa med win 10 eller nån linux distro och se om det är någon skillnad?

både temp och boost ser bra ut

kör medföljande 12v kabel som är trippelkollad att den sitter som den ska och ingen pigtail används

m.2 gen4 tror det var fury diskar 1st 1TB O 1 st 2 TB

ska testa det direkt , har kollat i hwmonitor men är villig göra ganska exakt vad som nu börjar bli löjligt

Skrivet av Jagers:

kan du testa med win 10 eller nån linux distro och se om det är någon skillnad?

Gå till inlägget

Ja får nästan göra det se ifall där är något problem med win 11
har installerat om win 11 två gånger redan så de lär inte hjälpa

Hur är temperaturer på resten av maskinen? Finns flera chokepoints om luftflödet är dåligt.

*M.2 NVMe disk? Isfl har den kylfläns påsatt? sitter den ordentligt? Vissa av dessa är rätt känsliga för värme.
*Chipset kan också vara skurken i dramat, har den fläkt, snurrar den som den ska?
*VRM (Matar ström till gpu/cpu)
*RAM minnet.

Om det finns temeratursensorer på dessa på mb så logga dem från kallstart och över 1h spelsession.

