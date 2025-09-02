rtx 5070 laggar utav inte krävande spel

Har suttit och kliat mig i huvudet en månad drygt, hjälpte en bekant bygga en dator har byggt 20 tal till olika vänner och bekanta men aldrig varit med om något liknande

CPU: ULTRA 5 245kf

psu: Corsair RM1000e (2025) ATX 3.1

MB : MSI z890 tomahawk

GPU MSI GeForce RTX 5070 12GB Gaming Trio OC (senaste bios)

RAM KingstonFury Beast DDR5 32GB 6000MHz (2x16GB) CL30

han spelar cs och apex mm och kan spela ett tag sen får han fps dropp till drygt 60 fps och allt känns bara laggigt och allt annat än smooth misstänkte det var värme så börja spela och logga och cpu ligger på drygt 50 grader och samma med gpun

hade lite framsteg när jag installera in gamla drivrutiner och sedan installera senaste drivrutinerna då blev det bättre men var tydligen en temporär fix för kommer tillbaka tidsnogg och har även rensat ut directx temp och samma sak där stundvis bättre men problemet återkommer alltid

undrar är de någon som har varit med om något liknande eller bara vet vad jag kan göra har slut på lösningar och idéer