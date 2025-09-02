Störande gul [stäng]-box i nedre högra hörnet.

Det har börjat dyka upp en gul ruta som det står [Stäng] i så fort jag har nåt i helskärm.

Det är alltså en sån ruta som Windows visar som information.

Den kommer när jag läser comics och VLC i helskärm och när jag trycker F11 för att få webläsaren i helskärm.

Den är störande. I Comic Book Reader visar sidnumret där stäng-skylten nu visas.

Vad kan jag göra?