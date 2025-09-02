AMD Ryzen 7 5800x, Asus rog strix b550-f gaming m.m.

Säljer lite olika delar pga uppgradering. Ser helst att man köper alltihopa men kan även diskutera individuella delar.

Det som säljes är:

- Amd Ryzen 7 5800x

- Cooler master hyper 212 rgb

- Kingston fury beast rgb ddr4 16gb

- Asus rog strix b550-f gaming

Detta köptes som delar av en färdigbyggd dator hos komplett november 2021.

Säljer även:

Asus pce-ac68

Denna är köpt på webhallen december 2021.

Har tyvärr inga lådor kvar.

