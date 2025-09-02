Gaming dator budget / 5090 astral till salu.

Hej,

Jag har uppgraderat min brors dator och har lite gamla delar från den samt kompleterat med nya till en hel dator.

Sen har jag en astral 5090 oc som jag vill sälja/byta!

1. Dator.

3060 ti zotac begagnad

Chassi corsair 220t icue begagnad

Rm650 w begagnad

9600x amd ryzen nytt!

Asus tuf b650e nytt!

Msi spatium m2 1 tb nytt!

CL30 16gb kingston fury!

Kvitto finns på allt som är nytt, kanske på det gamla också kan gräva fram om köparen vill.

2.

5090 astral oc version kvitto finns från komplett!

Var gärna tydliga när ni budar tack!

Hämtas och testas hemma hos mig, ska jag skicka så står jag inte för skada osv men har skickat mycket teknik innan så kommer att packas väl!

Och sist men inte minst jag säljer till vem jag vill.

Finns köp nu pris om ni skickar pm

